Sova v poročilu izpostavila porast proruskih kibernetskih napadov

Menijo, da je Slovenija še naprej izpostavljena različnim vplivom, ki bi lahko posredno ali neposredno ogrozili njeno nacionalno varnost. Zaostrene varnostne razmere na Bližnjem vzhodu, širjenje islamistične propagande prek spleta in vojna v Ukrajini so v preteklem letu namreč vplivali na povišano teroristično ogroženost evropskih držav. Tudi radikalizacija mladih prek spleta je resen izziv za družbo.

Med področji, ki po mnenju Sove pomembno oblikujejo mednarodno varnostno okolje, so terorizem in ekstremizem, migracije, mednarodni organizirani kriminal, kršenje mednarodnih pogodb o prepovedi širjenja orožja za množično uničevanje in mednarodnih gospodarskih sankcij, obveščevalno delovanje tujih akterjev, kibernetske grožnje kritični infrastrukturi in hibridne grožnje.

Razmerje moči v svetu se spreminja zaradi različnih političnih, gospodarskih in varnostnih dejavnikov, kar vpliva tako na globalno kot regionalno politično in varnostno okolje. Med drugim se to kaže pri krepitvi avtokratskih režimov in zaostrovanju kriznih žarišč.

Porast hibridnih groženj

Na varnost vplivajo tudi hibridne grožnje. Teza o spremenjeni in bolj agresivni naravi tujega hibridnega delovanja je po mnenju Sove postajala vedno bolj verjetna ob dogodkih, kot so aktivnosti proti telekomunikacijski in prometni infrastrukturi ob zadnjih olimpijskih igrah v Franciji, poškodovani podvodni telekomunikacijski tokovi in primeri samovžigov tovornih paketov na nekaterih linijah letalskega transportnega prometa.

Kot so zapisali v dokumentu, so se pojavile "dokaj relevantne ocene, da so nekatere države in njihove tajne službe v omenjenem tekmovanju med velesilami pripravljene sprejeti visoko ceno civilnih kolateralnih dogodkov in žrtev za dosego ciljev svojega hibridnega delovanja".

Sova je v dokumentu izpostavila proruske haktivistične aktivnosti proti Sloveniji. Menijo, da je spreminjajoče mednarodno varnostno okolje v zadnjih letih vplivalo na porast haktivizma, torej vrsto aktivističnega delovanja v nasprotnikovem kibernetskem prostoru z namenom dostopa do občutljivih podatkov ali motenj v delovanju informacijskih sistemov.

Tako so proruski haktivisti marca lani Sloveniji v objavi na družbenih omrežjih napovedali povračilne ukrepe za podporo ukrajinskim prizadevanjem v vojni z Rusijo, je zapisala Sova v poročilu.

Sova je v dokumentu na kratko omenila tuje obveščevalne aktivnosti, usmerjene proti slovenskim interesom, ugotovljene lani. Avgusta je namreč z izmenjavo zapornikov med Rusijo in zahodnimi državami po pogajanjih dokončno zaključila aktivnost agencije na protiobveščevalnem področju, kar je vplivalo na aretacijo dveh pripadnikov ruske obveščevalne službe v Sloveniji.