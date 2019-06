Sova za zdaj še brez večjih pooblastil

Predlagatelj, ki je, vsaj za zdaj, uspel zablokirati nov varnostni načrt naše države, razlaga, kaj ga je pri sestavljanju strategije zmotilo."Mene moti to, da je ta resolucija nastajala v zaprtem krogu ljudi. Neki trije, štirje so to pisali. Definitivno je to tema, kjer se moramo poenotiti," je povedal Žan Mahnič, poslanec iz vrst stranke SDS.

Na drugi strani državni sekretar na ministrstvu za obrambo in eden od avtorjev novega predloga omenjene strategije Klemen Grošeljodgovarja, da sta bili vsaj dve priložnosti za poenotenje. "Poglejte, dokument, ki velja sedaj, je nastal leta 2010. Torej v času, ko so bile varnostne razmere bistveno drugačne," pove Grošelj, ki bo moral sedaj dokument zagovarjati še pred poslanci.