Sova zaradi varnosti podatkov Knovsu ne bo posredovala dokumentov o kadrovanju

Sova je komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) sporočila, da ji ne more posredovati zahtevanih podatkov glede kadrovanja, saj da je "močno zaskrbljena zaradi varnosti podatkov". Kot med drugim navaja, je po opravljenem nadzoru eden od članov Knovsa medijem izdal tajni podatek, s katerim so se seznanili na Sovi.

Posredovali pri zaposlitvi Šarčeve znanke?

Pooblaščena komisija Knovsa, ki jo je vodil podpredsednik Knovsa Žan Mahnič (SDS), sestavljali pa še predsednik Knovsa Matej Tonin (NSi), Zvonko Černač (SDS) in Monika Gregorčič (SMC), je minuli teden namreč opravila nenapovedan nadzor na Sovi, kjer je preverjala kadrovanje v agenciji v času vlade Marjana Šarca.

Za zaposlitve brez javnega razpisa so od Sove zahtevali razpisno dokumentacijo in podatke o prijavljenih kandidatih brez imen in priimkov, zgolj s seznamom njihovih kompetenc. Te podatke bo Sova zagotovila v najkrajšem možnem času, je minuli teden povedal Tonin in pojasnil, da se bo Knovs na podlagi teh dokumentov odločil, kako naprej.

O konkretnih zaposlitvah ni govoril, je pa SDS želela ukrepanje Knovsa zaradi medijsko objavljenih navedb, da naj bi Šarec in njegov državni sekretar za nacionalno varnost Damir Črnčec posredovala pri zaposlitvi Šarčeve znanke na Sovi. Šarec je javno sicer to zanikal.

Zaskrbljeni zaradi varnosti podatkov

Iz dopisa Sove, ki so ga STAposredovali iz Knovsa, je razvidno, da je Sova po pregledu odredbe o nadzoru Knovsa na področju kadrovske politike ocenila, da ni zakonita, saj da Knovs ni pristojen za nadzor tega področja, pač pa je predmetno posegel v pristojnost inšpektorata za javne uslužbence.

"V duhu dobrega sodelovanja" so članom Knovsa vseeno pojasnili vse okoliščine in dejstva v konkretnem primeru, med drugim tudi to, da ni šlo za ustanavljanje novega delovnega mesta, kot so poročali nekateri mediji, pač pa za zapolnjevanje prostega delovnega mesta v sistemizaciji.

Obljubili so jim tudi, da bodo posredovali še reference preostalih kandidatov, ki so bili na naboru za delovno mesto, vendar pa so si premislili, saj da so močno zaskrbljeni zaradi varnosti podatkov. Ker so dolžni varovati podatke in slediti predpisom, pojasnjujejo, da zahtevanih podatkov ne bodo posredovali, na vprašanja parlamentarnih nadzornikov pa so delno odgovorili ob nadzoru, delno jim odgovarjajo pisno, delno pa pojasnila prepuščajo inšpektoratu za javne uslužbence, ki ga je Sova z dopisom zaprosila za nadzor v konkretni zadevi.