Opozicija: Na nasilnih protestih člani podzemlja in skrajno desne skupine

Na dnevnem redu današnje zaprte seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je bilo poročilo o pripravah in ukrepih policije v zvezi z omenjenimi nasilnimi protesti. Z razpravo je odbor začel že v četrtek, ko je direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Janez Stušek med drugim povedal, da je Sova spremljala dogajanje, povezano s protestom, ker so bile "izkazane določene mednarodne aktivnosti" . Stušek naj bi po naših informacijah za zaprtimi vrati razkril še, da so protest spremljali tudi agenti Sove.

Informacije, da bo šlo za nasilne proteste, ter podatke o povezavah s tujino in s kriminalnimi združbami so imeli tudi v policiji, je potrdil direktor uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi Danijel Lorbek . Policija na protestu sicer ni zaznala tujih državljanov, v opoziciji pa menijo, da je bila Sova zlorabljena.

Razpravo je odbor danes nadaljeval na zaprti seji, po kateri je za medije nastopil le poslanec Levice Miha Kordiš. Po njegovih besedah je iz javno dostopnih informacij mogoče sklepati, da so v policiji in političnem vrhu vedeli, kakšen protest se pripravlja, in bi stopnjevanje nasilja "na marsikateri točki lahko preprečili". Tega niso storili, pač pa so uporabili solzivec, gumijaste naboje in vodni top. Uporaba teh represivnih sredstev pa je po Kordiševi oceni očitno ustrezala političnemu vrhu oz. premierju Janezu Janši in njegovemu krogu.

Tudi po Kordiševih informacijah so bili pri omenjenih dogodkih prisotni "predstavniki podzemlja", kot je pred dnevi razkril že notranji minister Hojs. Z dogodkom pa so po besedah poslanca Levice povezane tudi "skupine skrajne desnice z zgodovinsko izpričanimi povezavami do stranke SDS".