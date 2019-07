Sovi nova pooblastila: večja varnost ali nedopusten vdor v zasebnost?

Sova je ustanovljena za to, da mimo oči javnosti tajno pridobiva podatke, pomembne za varnostne, politične in gospodarske interese države. A primera Žavbi in štajerska varda sta slovenske obveščevalce ujela med spanjem na straži.

"In videli smo, da tega ne moremo preprečiti. Noben organ in sestava nacionalne varnosti," je povedal Rajko Kozmelj, direktor Sove.

Da se ne bi ponavljale zlorabe in metode nekdanje Udbe, lahko slovenski agenti domače državljane tajno spremljajo le izjemoma. Če so ti del kakšne mednarodne kriminalne celice. Zdaj bi to spremenili. "Da lahko delujemo proti slovenskim državljanom, ki imajo takšne namere, ne glede na to, če je eden v njihovi združbi tujec," je dejal Kozmelj.

Širitev represivnih pooblastil pa lahko hitro zruši krhko razmerje s človekovo zasebnostjo. Tu pa je še vprašanje nadzora nad obveščevalci. Državnim vohunom naj bi pod prste poleg sodnega nazdzora in parlamentarne komisije gledal tudi nov - samostojni vladni strokovni organ. To pa nekaterim že smrdi po možni zlorabi oblasti.

"Že sam nastop gospoda Kozmelja in pa to, da takšnemu človeku, kot je on enostavno ne gre zaupati. Poglejte, v kakšnem stanju je slovensko sodstvo in če tam govori, da bo nek predsednik vrhovnega sodišča, neka odločevalska funkcija," je povedal poslanec SDS Žan Mahnič.

"Dokler se nič ne zgodi, lahko vsi rečemo, da je to preveč. Ko se bo pa prvič nekaj zgodilo, se bomo pa vsi spraševali, zakaj ni Sova imela teh pooblastil, ker bi lahko to preprečila," pa je dejal minister Karl Erjavec.

Krovni dokument domovinske varnosti kot možno grožnjo državni nestabilnosti predvideva ne le terorizma, nasilnega ekstremizma in migracij, pač pa tudi podnebne spremembe. Te bi namreč lahko ustvarile novo vrsto migracij; okoljske begunce, opozarjajo nevladniki. "Nihče ne želi zapustiti svojega doma. Zato moramo storiti vse, da ublažimo podnebne spremembe, da zmanjšamo izpuste in kolikor se le da zavremo ta trend in razvoj," meni Andrej Gnezda iz fundacije za trajnostni razvoj Umanotera.



Poleg opozicijske SDS je do sprememb kritična tudi Šarčeva pogodbena opozicija Levica in tudi SD-jeva pravosodna ministrica Andreja Katič. Kljub novim dodelanim strategijam in pojmom namreč ostaja več odprtih vprašanj. Ali so denimo aktivisti za pravice okolja in živali ekstremisti, ki jih je treba nadzirati ali borci za lepši in pravičnejši jutri?