'Sovjetski vojak, ki je meril vame, ni pritisnil na sprožilec in zato sem tukaj'

"Odraščal sem v stalinistični diktaturi, vedoč, da so bili nekateri moji daljni sorodniki deportirani iz Budimpešte. Res smo se bali, da se bo to zgodilo tudi nam. Zato sem bil leta 1956, pri 15 letih, zelo vesel, da sem lahko dobil priložnost, da izrazim svoje nasprotovanje skozi te demonstracije," pripoveduje Geza Jeszenszky, 85-letni zgodovinar in nekdanji madžarski zunanji minister, s katerim smo govorili ob dogodku, ki so ga priredili v Parku vojaške zgodovine Pivka ob 70. obletnici madžarske vstaje.

Budimpešta med madžarsko vstajo leta 1956 FOTO: AP

Po zaključku 'tranizicijskega obdobja' takoj po drugi svetovni vojni, je madžarska komunistična partija do leta 1948 prevzela popolno oblast. Na njenem čelu je bil Mátyás Rákosi, ki si je po Stalinovi smrti nekaj časa moč delil z reformističnim voditeljem Imrejem Nagyjem. Rákosijevo vladavino je zaznamovala represija pod taktirko tajne policije AVH. Veljala sta stroga cenzura ter omejevanje verskih svoboščin. Madžarska, ki je vse do leta 1944, v času režima admirala Miklosa Horthyja, vojevala na strani sil osi in sodelovala pri okupaciji sovjetskih ozemelj, se je pod škornjem Moskve v povojnih letih znašla v neugodnem položaju. Madžarsko kmetijsko in industrijsko blago se je stekalo v Sovjetsko zvezo, kar je povzročilo hudo revščino v državi, pomanjkanje goriva in strm padec življenjskega standarda. To je budilo številna nezadovoljstva med ljudstvom, hkrati pa je Madžare k uporu spodbudilo dogajanje v Moskvi, kjer je po smrti Stalina zavejal nov veter. T.i. Skrivni govor Nikite Hruščova iz leta 1956, v katerem je obsodil Stalinov režim, je po vsej Vzhodni Evropi vzbudil velika pričakovanja glede politične liberalizacije, ki so jih dodatno okrepili protikomunistični protesti na Poljskem. Kombinacija omenjenih dejavnikov je privedla do odkritega prikaza nezadovoljstva 23. oktobra 1956, ko so študenti v Budimpešti na mirnih demonstracijah objavili 16 zahtev za reforme, nacionalno suverenost in odstranitev stalinističnih simbolov. Demonstracije so se hitro okrepile, udeležilo se jih je več deset tisoč ljudi. Ko je tajna policija streljala v množico in so protestniki podrli Stalinov kip, so protesti prerasli v obrožen upor.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Odprtje razstave 1956: revolucija in vojna za osamosvojitev Aljoša Kravanja

Odprtje razstave 1956: revolucija in vojna za osamosvojitev Aljoša Kravanja

Odprtje razstave 1956: revolucija in vojna za osamosvojitev Aljoša Kravanja

Odprtje razstave 1956: revolucija in vojna za osamosvojitev Aljoša Kravanja

Odprtje razstave 1956: revolucija in vojna za osamosvojitev Aljoša Kravanja

Odprtje razstave 1956: revolucija in vojna za osamosvojitev Aljoša Kravanja

Odprtje razstave 1956: revolucija in vojna za osamosvojitev Aljoša Kravanja

Odprtje razstave 1956: revolucija in vojna za osamosvojitev Aljoša Kravanja

Odprtje razstave 1956: revolucija in vojna za osamosvojitev Aljoša Kravanja

Odprtje razstave 1956: revolucija in vojna za osamosvojitev Aljoša Kravanja



















V Parku vojaške zgodovine je odprta razstava "1956: revolucija in vojna za osamosvojitev", ki sta jo pripravila Komite nacionalnega spomina Madžarske in Park vojaške zgodovine v sodelovanju z Lisztovim inštitutom – Madžarskim kulturnim centrom v Ljubljani in Veleposlaništvom Madžarske ob 70-letnici madžarske narodne vstaje leta 1956.

"Stotisoče madžarov je bilo na ulicah. Imel sem kolo in odšel v mesto, ko so se spopadi več ali manj zaključili in so se Sovjeti umaknili. Šel sem na več mest in skoraj bil ustreljen, vendar sovjetski vojak ni pritisnil na sprožilec in zato sem tukaj, " o revolucionarnih dneh pove Jeszenszky. 24. oktobra premierski položaj znova zavzame reformist Imre Nagy, vendar to ni zaustavilo viharja na ulicah, kjer so se še naprej spopadale revolucionarne milice in odpadniških enote madžarske vojske proti sovjetskim silam. Po političnem dogovoru so se sovjetske enote umaknile iz Budimpešte, tajna policija AVH ukinjena, politični zaporniki pa osvobojeni.

Imre Nagy FOTO: AP

Nova madžarska vlada je začela sprejemati številne reforme in se pospešeno odmikala od moskovske linije. Nagy je najavil ukinitev enopartijskega sistema, večstrankarske volitve in 1. novembra naznanil izstop Madžarske iz Varšavskega pakta ter razglasil nevtralnost. V Moskvi so takrat ugotovili, da se je Budimpešta nevarno distancirala od linije in zato sprožila operacijo Vihar, v sklopu katere je na Madžarsko vstopilo več tisoč vojakov s tanki. Ti so med 4. in 10. novembrom zatrli madžarski upor. Oblast je prevzel Moskvi zvest János Kádár in ostal na položaju vse do poznih osemdesetih let. "Nekaj od njih sploh ni vedelo, zakaj so tukaj. V bistvu, ko se je zgodila druga invazija, so pripeljali nove sveže vojake, ki so mislili, da bodo napoteni na Sueški kanal, da bi se borili proti imperialistom, saj sta se krizi takrat odvijali istočasno. Bili so zelo nevedni," se spominja nekdanji madžarski zunanji minister.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Spopadi v Budimpešti med madžarsko vstajo leta 1956 AP

Spopadi v Budimpešti med madžarsko vstajo leta 1956 AP



Jeszenszky je takrat vedel, da se partiji nikoli ne bo pridružil, četudi se je življenje po koncu stalinizma liberaliziralo. "Moja celotna generacija je bila predana revoluciji. Na prvo obletnico smo v šoli uprizorili t.i. tiho demonstracijo. V tišini smo stali v šolskem hodniku. Novi šolski ravnatelj, ki ga je določila partija, je poklical policijo in bil sem obtožen organiziranja protesta. Česar nisem počel, saj je šlo za spontan dogodek. Zato so celemu mojemu razredu preprečili, da bi se vpisal na univerzo. Stvari so se kasneje sprostile, lahko sem študiral in postal sem zgodovinar."

"Ni bila revolucija proti komunizmu, ampak proti diktaturi"

Jeszenszky pravi, da se je številnim v času revolucije zdelo, da je neka vrsta demokratičnega socializma mogoča. Protesti niso potekali eksplicitno proti komunizmu, ampak proti diktaturi, pravi. "So pa bili tudi ljudje, ki so mislili, da predvojni sistem ni bil tako slab. Vendar pa smo bili vsi združeni v nasprotovanju komunistični diktaturi. Čeprav so komunisti trdili, da predstavljajo delavsko ljudstvo in kmete, je bilo na ulicah veliko delavcev in predvsem njihovih otrok, najstnikov."

Protestniki razbijajo kip Stalina FOTO: AP