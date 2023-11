Mladi so hkrati žrtve in povzročitelji sovražnega govora, so poudarili strokovnjaki na seminarju Kako preprečevati in se odzivati na pojave sovražnega govora med mladimi, ki je potekal ta teden. Seminar je namenjen vsem, ki delajo z mladimi – tako tistim, ki imajo z njimi stik v formalnem izobraževanju, kot tudi mladinskim delavcem v neformalnem izobraževanju.

Problem sovražnega govora je zelo pereč, ugotavljajo v Uradu RS za mladino. "Še posebej odkar imamo internet, mobilne podatke in pametne telefone, smo praktično ves čas 'online'. In seveda na spletu se zaradi anonimnosti pojavlja še dosti več sovražnega govora, kot se ga sicer v medijih ali v fizičnem svetu," opozarja Tina Kosi , direktorica Urada RS za mladino.

V okviru seminarja, ki so ga zaradi velikega zanimanja izvedli dva dni zapored, so organizirali tudi praktične delavnice za spopadanje s tem izzivom. "Prvi delavnici sta bili polni tako rekoč v dobrem dnevu, prejeli smo 80 prijav, zato smo takoj razpisali še eno delavnico. Tudi ta je bila takoj spet polna. In smo se odločili, da bomo z delavnicami nadaljevali tudi po novem letu, ker so očitno potrebe na terenu takšne, da je informacij s tega področja premalo. Tisti, ki v formalnem izobraževanju delajo, se seveda soočajo s težavami in stiskami. In dostikrat se povežejo z našimi mladinskimi organizacijami ravno takrat, ko se stvari že zgodijo," je pojasnila Kosijeva.

Sovražni govor na spletu le vidni vrh ledene gore

Na seminarju so predstavili tudi prenovljeno izdajo knjižice Zaznamki, priročnika za boj proti sovražnemu govoru na spletu, ki ga je pripravil Svet Evrope, slovenski izvod pa je izdal Urad za mladino.

"Sovražni govor je najbolj zaskrbljujoča oblika rasizma in diskriminacije, ki prevladuje v Evropi ter se množi na internetu in v družbenih medijih. Sovražni govor na spletu je vidni vrh ledene gore nestrpnosti in etnocentrizma. To neposredno prizadene mlade, ki so akterji in žrtve kršitev človekovih pravic na spletu," so zapisali v spremni besedi omenjenega priročnika.

"Zbornik Zaznamki je publikacija, ki jo je izdal Svet Evrope z namenom ozaveščanja ne le mladih, tudi odraslih, o človekovih pravicah, sovražnem govoru, kritičnem mišljenju," pravi Tina Kosi, direktorica Urada RS za mladino. V njem so namreč konkretni napotki, kako se o tej problematiki pogovarjati, kako jo prepoznati, kako se odzvati in kako se proti temu boriti.

Jerneja Bone z ministrstva za vzgojo in izobraževanje je poudarila, da se po vsej Evropi soočajo s porastom sovražnega govora tudi in predvsem med mladimi. "Ta neprimerna komunikacija prodira v vse pore našega življenja, tako na spletu kot v medsebojni komunikaciji in še marsikje drugje. Dijaki, učenci in drugi mladi so hkrati žrtve in tudi tisti, ki povzročajo ta sovražni govor," je dejala.