Sožitje religij in kultur.

Pluralnost, ki vedno bolj zaznamuje našo družbo, ni razlog za strah, temveč priložnost za poglobitev poznavanja in medsebojnega razumevanja. Ob tem se pojavlja nujna potreba po znanju s področja religiologije, medverstvenega dialoga ter globalnih etičnih vprašanj. Drugostopenjski magistrski program Religiologija in etika Teološke fakultete UL študentke in študente usposoblja za tovrstno interdisciplinarno mišljenje in raziskovanje religij in etike, zato se povezuje z drugimi humanističnimi in družboslovnimi vedami. Študentje si pridobijo poglobljena znanja o religijskem pojavu (ki predstavlja strukturno stalnico tako v družbeno-kulturnem kot tudi osebnem življenju) ter raziskujejo razmerje med religijo in civilizacijo (odnos religij do človekovih pravic, verske svobode in gibanj v družbi).

Poleg predavateljev Teološke fakultete UL pri programu sodelujejo tudi strokovnjaki kot: dr. Lenart Škof s Primorske univerze, dr. Igor Škamperle s Filozofske fakultete, dr. Dedžad Grabus s Sarajevske islamske teološke fakultete, dr. Irena Avsenik Nabergoj z Univerze v Novi Gorici. Zagotovo je program Religiologija in etika na Teološki fakulteti UL kadrovsko eden najbolj kvalitetnih programov študija religij in etike v slovenskem prostoru. Svojo izkušnjo študija podelita študentka Katja Maček in študent Matjaž Vidmar. Katja Maček Študentka Katja se je na študij Religiologije in etike vpisala predvsem zaradi zanimanja za področje islamske dogmatike in medverskega dialoga ter njegove konkretizacije. Tako razmišlja: »Priznam, da nisem imela velikih pričakovanj glede študija, vendar me je študij presenetil, saj na fakulteti nisem prejela zgolj golih dejstev in teorij, temveč predvsem teološko, sociološko, psihološko globino posameznih religij, njihovih problematik skozi zgodovino, njihov pogled na človeka in odnose v sodobni družbi. Presenetil me je topli odnos profesorjev in njihove spodbude pri samoiniciativi, saj je slednja zelo dobrodošla in potrebna pri resnem in poglobljenem študiju religiologije. V vsakdanjem življenju bi lahko pridobljeno znanje uporabila povsod, saj je eden izmed temeljev mojega bivanja pravzaprav bivanje z drugačnimi.« Matjaž Vidmar Študent Matjaž pa je študij izbral z namenom poglobitve vsebin prvostopenjskega programa Teoloških in religijskih študijev. Študij religiologije in etike ga je presenetil z raznolikostjo, saj je program, kot pravi Matjaž, »zelo razgiban in zajema široko paleto tako sociološki kot teoloških predmetov.« Študij pomaga razvijati socialne veščine, zatrjuje Matjaž: »Sedaj se še bolj trudim za graditev medsebojnih odnosov z mislijo na sočloveka, ki mu je potrebno prisluhniti, svetovati in pomagati.« Več informacij o tem ter drugih drugostopenjskih in izpopolnjevalnih programih Teološke fakultete boste lahko dobili na Informativnem dnevu, ki bo potekal v petek, 24. maja 2019, ob 15.00 tako na enoti v Ljubljani kot tudi na enoti v Mariboru. Naročnik oglasa je UL TEOF.