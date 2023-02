SP v Planici: 'Obiskovalci avtomobile parkirajo na travnike, celo dvorišča'

Kot je pred bližajočim se svetovnim prvenstvom v nordijskih disciplinah ocenila kranjskogorska županja Henrika Zupan, so domačini zadovoljni, da se na območju Kranjske Gore odvijajo tako veliki dogodki. Turistične nastanitvene kapacitete bodo polne, enako tudi gostinski in drugi storitveni obrati. "Gre za velik doprinos turizmu in s tem celotnemu gospodarstvu v občini," je izpostavila.

Je pa z nordijskim prvenstvom povezan tudi množičen obisk, saj organizatorji v Planici pričakujejo med 100.000 in 150.000 gledalcev. "Obiskovalcev bo zanesljivo veliko in vsi bomo morali biti potrpežljivi, tako obiskovalci kot občani," je izpostavila županja, ki je prepričana, da morajo biti takšnih dogodkov v občini veseli, saj ponesejo tudi dobro reklamo o destinaciji v svet.

"Vsi se zavedamo, da je turizem najpomembnejša gospodarska panoga v občini," je dejala županja, meni pa, da bi ga bilo treba dvigniti za nekaj letvic višje, da bi se masovni turizem zmanjšal in situacija nekoliko umirila.

Največja težava promet in parkiranje

Največja težava sta promet in parkiranje. Ko so parkirišča polna, namreč skušajo obiskovalci avto parkirati na različne zasebne površine, travnike, celo dvorišča. Tudi v času prvenstva domačine to najbolj skrbi. "Vendar računamo, da so organizatorji pripravljeni," je poudarila sogovornica.