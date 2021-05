SPAkirajte kovčke. Odpeljite se DALEČ STRAN.

Prihaja poletje in z njim ogromno zabave, doživetij in vragolij. Zadnjih nekaj mesecev nas je dodobra zaznamovalo. Naše glave so polne informacij in sprememb, ki smo jih morali v zadnjem letu premagati. Naši živčki so že čisto na koncu. Naši telefoni in ekrani skoraj prekurjeni. Naveličani smo doma, vedno istih stezic in vseh novic. Končno gremo spet lahko na počitnice ! Končno spet lahko koristimo bone! In končno si lahko, daleč stran od doma, napolnimo baterije. Končno gremo spet lahko #dalečstran.

Dovolj je bilo sanjarjenja, napočil je čas, da SPAkirate in se odpeljete na izlet po čudoviti Sloveniji. Čas je, da obiščete skrite kotičke, daleč stran od mestnega vrveža, napolnjene z domačnostjo in tradicijo. Čas je, da greste pogledat, kako cvetijo rože na polknih kozjanskih domačij, in doživite občutke termalnih mehurčkov, ki vas božajo po utrujenem telesu. Čas je, da pridete zaužit svež zrak, ki ga barva čudovita pomlad. Ta se že spogleduje s poletjem. Čas je za hojo in kolesarjenje po potkah, ki jih niste nikoli videli. Raziskovanje srednjeveških dvorcev. Da splezate na grič in še višje od njega. Jeste domačo in okusno hrano, ki ti jo skuhajo in postrežejo drugi. Božate jelene, se crkljate s čokolado in … svoje telo prepustite čarobnosti termalne vode in ugodja, ki vas čaka v Termah Olimia .

In že sedite v avtu. Otroci se neskončno veselijo skoka v vodo, plezalne stene, toboganov. Odrasli počitka, mehurčkov, savn, sprehodov in časa zase. Veselite se, da bo namesto vas kuhal in pospravljal nekdo drug. In da bo telefon večino časa utišan. Takega veselja in navdušenja že dolgo niste čutili. Kot da bi se prebudili iz zimskega spanja in se vrnili nazaj v življenje, polno dogodivščin. Peljete se mimo rek, vasic in po mnogih ovinkih, v deželo ljudi, domačnosti in zdravilnih termalnih vrelcev. Še en ovinek in že zagledate Termalni park Aqualuna, ob katerem se vašim otrokom zasvetijo očke.

… Na SPA OPENING

Terme Olimia vas vabi na težko pričakovano sprostitev, polno veselja, užitkov, razvajanja, pljuskov in počitka. Ob bazenih pa cvetoči vrtovi, prijazni ljudje in mmm … odlična kulinarika in neskončni sprehodi. Ali pa dinamičen izlet s kolesi po neskončnih kolesarskih poteh. Mimogrede se ustavite pri vinarju ali pivovarju, ki poteši vašo žejo, in že kolesarite naprej in občudujete lepoto narave. Vse, kar v tem času najbolj potrebujete.