Špancirfest se bliža – izvedite zakaj mora biti na vašem seznamu tega poletja!

V intimnem in ekskluzivnem okolju Vile Bedeković bodo nastopili Josipa Lisac, 4 Tenora, Varaždinski tamburaški orkester in Klapa "Sveti Juraj" – HRM, ter Zoran Predin s programom "Zoran pjeva Arsena". To je edina festivalska lokacija, za katero rabite vstopnico, ki so na voljo na www.eventim.hr in na prodajnih mestih Eventima.

Glasbeni program 26. Špancirfesta vodi že svetovno znani Baby Lasagna, katerega nastop bo zagotovo eden od vrhuncev festivala. Seznam letošnjih izvajalcev na glavnem festivalskem PAN odru Stari grad je precej dolg – Prljavo kazalište, M.O.R.T, Savršeni Marginalci, Goran Bare & Majke, Psihomodo pop, Tony Cetinski, Rock opera ter domače sile Dodger Artfool in The Fakin' Lajsne. In prav vsi koncerti na PAN odru Stari grad so – brezplačni!

Ko imate v 10 dneh na voljo 500 programov, je jasno da bo prav vsak našel nekaj zase. Ne glede na to, ali pridete za vikend ali med tednom, Varaždin v teh dneh živi "s polnimi pljuči". Ulični performansi, koncerti, gledališke predstave, delavnice, ustvarjalci in umetniki s svojimi deli, razstavna ponudba, gastronomske dobrote, razporejeni v skupno 18 con v čudovitem varaždinskem zgodovinskem jedru, čakajo da jih raziščete.

Najboljše gledališke komedije na enem mestu

Maratonci trče počasni krog, Pljuska, Tere i Luce so uspešne predstave in letošnji favoriti gledališkega občinstva, z igralci ki prinašajo vrhunske izvedbe in nepozabne trenutke smeha. Če dodamo še legendarno Đurologijo Branka Đurića-Đure, ki je navdušila občinstvo več kot 700 krat in podrla vse rekorde gledanosti v svetu gledališča in stand-upa, je jasno, da morate svoje mesto v občinstvu pri Vili Bedeković zagotoviti pravočasno.

Ulični umetniki, ki jih Špancirfest še ni videl

Dvajset uličnih umetnikov bo s svojimi glasbenimi izvedbami, nenavadnimi inštrumenti, žonglerskimi spretnostmi, akrobacijami, nastopi na hoduljah in atraktivnimi kostumi prineslo živahnost in veselje na ulice in trge. Za evropsko senzacijo Big Bike Orchestra iz Poljske, ki jo sestavlja šest glasbenikov, ki hkrati igrajo na različne inštrumente med vožnjo na posebej konstruiranem kolesu, in za Orchestre International du Vetex, odličen bend petnajstih glasbenikov iz Belgije in Francije, bo to premierni nastop na Hrvaškem.

Gejmerji, čakamo vas!

Špancirfest vsako leto preseneti obiskovalce z novimi vsebinami – tokrat je to White Shark Gaming zona. Ljubitelji video iger bodo v prostoru, opremljenem z najsodobnejšo gaming opremo, lahko preizkusili najnovejše video igre in konzole, zaigrali kakšni retro klasik in se pomerili na turnirjih v priljubljenih igrah, kot so Tekken, Fortnite in FC24.

Srce kreativnosti in umetnosti

Kreativnica bo ponovno prizorišče za številne ustvarjalce in njihove izdelke, Umetniška ulica pa bo velik atelje na prostem, kjer bodo številni razstavljavci na vsakem koraku ponujali svoje izdelke.

Vsebina za celo družino

Špancirfest je idealen za družinski izlet, saj se bodo otroci zabavali prav tako kot odrasli. V Parku kreative jih čaka več kot 100 likovnih, ustvarjalnih in znanstvenih delavnic in ustvarjalnic, 3D igre iz priljubljenega Muzeja iluzij, gledališke predstave in druge aktivnosti. Vindiland, najbolj veselo mesto Špancirfesta, pod obzidjem Starega gradu predstavlja povsem nove in atraktivne vsebine, med katerimi je rolališče, namenjeno vsem generacijam, ki poleg dnevnega ponuja tudi atraktivno nočno rolanje.

V sklopu Glasbene Klinike se lahko mali in veliki udeležijo brezplačnih glasbenih delavnic, avanturisti bodo dozo adrenalina dobili v velikem Lunaparku, otroška cona pa obstaja tudi v sklopu Špancir Burger Festivala, kjer lahko v miru uživate v slastnih burgerjih, medtem ko se vaši otroci zabavajo v neposredni bližini.

Eno-gastronomska doživetja na vsakem koraku

Kje začeti?! Morda pri Špancir Burger Festivalu, kjer zagotovo ne boste ostali lačni ob tridesetih edinstvenih in neustavljivih avtorskih burgerjih, s katerimi vas bodo navdušili znani chefi Janković, Pažanin in preostala ekipa. Izbrana vina iz približno 30 vinarij in slastni prigrizki vas čakajo v priljubljenem Vinskem mestu. Posebej izpostavljamo skrbno izbrano ponudbo vrhunskih Vindijinih sirov, prizorišče te edinstvene hedonistične zgodbe pa bo Vindija Cheese & Wine. Med letošnjimi novostmi je Roto Glam Garden z ekskluzivno izbiro pijač in okusnimi finger food prigrizki, Carlsberg Food & Party zona pa poleg odlične ulične hrane ponuja tudi izvrsten Retro in World Music program. V ŠenoINi, ki je nova točka srečevanja in chill zona z idejo trajnosti, bodo na meniju veganske jedi.