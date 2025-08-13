Svetli način
Oglas

Špancirfest v Varaždinu trka na vrata – razkrivamo, zakaj ga ne smete zamuditi!

Ljubljana, 13. 08. 2025 00.15 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Že 27 let Špancirfest prinaša barvitost, veselje in ustvarjalnost na ulice Varaždina ter mesto spremeni v osrednje prizorišče najbolj raznolikega in priljubljenega uličnega festivala na Hrvaškem. Za Varaždin to ni zgolj dogodek, temveč čas ko mesto zaživi bolj glasno in igrivo kot prej ter svetu pokaže svojo odprtost, navdihujočo energijo in neustavljivo pristnost. Bogat nabor približno 500 raznolikih programov nagovarja skoraj vse okuse in zanimanja, medtem ko ulice in trgi zgodovinskega jedra oživijo kot enotno prizorišče sproščene zabave.

Špancirfest

Epicenter glasbenega dogajanja – vrhunski izvajalci in brezplačni koncerti

Glasbeni vrhunec bo na odru PAN pri Starem gradu, kjer nastopajo: Disco Opera (22. avgust), S.A.R.S. (24. avgust), Gipsy Kings by Diego Baliardo (26. avgust), Urban & 4 z godalnim orkestrom (28. avgust), Letu štuke in PipsChips&Videoclips (30. avgust), Bajaga i Instruktori (31. avgust). Posebna atrakcija bo prvi nastop na Hrvaškem korejskih rock legend YB, ki se jim bosta na odru pridružila Dino Jelusić in trenutno najbolj znana korejska ženska rock zasedba Rolling Quartz (23. avgust).

Oder z dušo za nepozabne nastope

Intimnejše in ekskluzivnejše vzdušje – tambure, sevdah, etno-rock in pop – bo ponudil oder pri Vili Bedeković: Zvonko Bogdan (22. avgust), Rundek & Ekipa (29. avgust), Amira Medunjanin (30. avgust), in izjemen skupni koncert Varaždinskega tamburaškega orkestra, saksofonista Igorja Geržine z ansamblom in posebnim gostom Markom Toljom (31. avgust). Gledališki program prinaša komedije Dobri Monci (23. avgust), Tabuji (24. avgust), Iva i Gloria (25. avgust), Godišnjica mature (26. avgust) in Krletka (27. avgust). To je edini festivalski sklop, za katerega so potrebne vstopnice (Eventim).

Energija ulice za doživetje brez meja

Šprancirfest na ulicah Varaždina navdušuje vsako leto, a ovo leto bo približno dvajset uličnih umetnikov iz številnih evropskih držav s svojimi nastopi obarvalo varaždinske ulice in ustvarilo edinstveno vzdušje, v katerem se meje med izvajalci in občinstvom brišejo. Mojstri na hoduljah, energični brass bandi in raznoliki performerji bodo poskrbeli, da se čarovnija odvija na vsakem koraku.

Festival za vso družino

Najmlajši obiskovalci bodo svoje prve spomine na festival ustvarjali skozi raziskovanje Parka kreative z Baltazarjevim gradom, delavnicami in STEM izzivi, se igrali v Vindilandu in Zabaviščnem parku, medtem ko White Shark Gaming cona ponuja digitalne avanture. Med 18 festivalskimi conami izstopajo še: Retro cona s pridihom nostalgije, Preloved Market, ki spodbuja trajnost in sil ob podpori znanih influencerk, Kreativnica z unikatnimi izdelki ustvarjalcev, Umetniška ulica kot odprti atelje in skoraj 100 razstavljavcev v Obrtniški ulici in drugih mestnih lokacijah.

Za sprostitev poskrbijo Vinski grad, Glam Garden in Carlsberg Food & Party cona, kulinarični kotiček Okusi sveta pa vas popelje od Latinske Amerike in Bližnjega vzhoda do Italije ter slavonskih ravnic – brez potnega lista.

Ne zamudite najlepše zaključek poletja!

Špancirfest je popoln način, da podaljšate poletje, uživate v vrhunskih vsebinah in občutite energijo, ki za deset nepozabnih dni preplavi Varaždin. Vidimo se med 22. in 31. avgustom – vse podrobnosti najdete na www.spancirfest.com.

 

Naročnik oglasne vsebine je Šprancirfest.

