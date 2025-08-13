Špancirfest v Varaždinu trka na vrata – razkrivamo, zakaj ga ne smete zamuditi!

Glasbeni vrhunec bo na odru PAN pri Starem gradu, kjer nastopajo: Disco Opera (22. avgust), S.A.R.S. (24. avgust), Gipsy Kings by Diego Baliardo (26. avgust), Urban & 4 z godalnim orkestrom (28. avgust), Letu štuke in PipsChips&Videoclips (30. avgust), Bajaga i Instruktori (31. avgust). Posebna atrakcija bo prvi nastop na Hrvaškem korejskih rock legend YB, ki se jim bosta na odru pridružila Dino Jelusić in trenutno najbolj znana korejska ženska rock zasedba Rolling Quartz (23. avgust).

Intimnejše in ekskluzivnejše vzdušje – tambure, sevdah, etno-rock in pop – bo ponudil oder pri Vili Bedeković: Zvonko Bogdan (22. avgust), Rundek & Ekipa (29. avgust), Amira Medunjanin (30. avgust), in izjemen skupni koncert Varaždinskega tamburaškega orkestra, saksofonista Igorja Geržine z ansamblom in posebnim gostom Markom Toljom (31. avgust). Gledališki program prinaša komedije Dobri Monci (23. avgust), Tabuji (24. avgust), Iva i Gloria (25. avgust), Godišnjica mature (26. avgust) in Krletka (27. avgust). To je edini festivalski sklop, za katerega so potrebne vstopnice (Eventim).

Šprancirfest na ulicah Varaždina navdušuje vsako leto, a ovo leto bo približno dvajset uličnih umetnikov iz številnih evropskih držav s svojimi nastopi obarvalo varaždinske ulice in ustvarilo edinstveno vzdušje, v katerem se meje med izvajalci in občinstvom brišejo. Mojstri na hoduljah, energični brass bandi in raznoliki performerji bodo poskrbeli, da se čarovnija odvija na vsakem koraku.

Najmlajši obiskovalci bodo svoje prve spomine na festival ustvarjali skozi raziskovanje Parka kreative z Baltazarjevim gradom, delavnicami in STEM izzivi, se igrali v Vindilandu in Zabaviščnem parku, medtem ko White Shark Gaming cona ponuja digitalne avanture. Med 18 festivalskimi conami izstopajo še: Retro cona s pridihom nostalgije, Preloved Market, ki spodbuja trajnost in sil ob podpori znanih influencerk, Kreativnica z unikatnimi izdelki ustvarjalcev, Umetniška ulica kot odprti atelje in skoraj 100 razstavljavcev v Obrtniški ulici in drugih mestnih lokacijah.

Za sprostitev poskrbijo Vinski grad, Glam Garden in Carlsberg Food & Party cona, kulinarični kotiček Okusi sveta pa vas popelje od Latinske Amerike in Bližnjega vzhoda do Italije ter slavonskih ravnic – brez potnega lista.