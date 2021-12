SPAR in Anina zvezdica družinam skupaj lepšata praznike

SPAR in Anina zvezdica tudi letos razveseljujeta družine in sodelujeta v tradicionalni praznični akciji, ki poteka pod geslom »Pomagajmo skupaj«. Ta december je SPAR ob 10-letnici sodelovanja doniral izdelke v vrednosti kar 15.000 evrov , pošiljka pa je že na poti k družinam.

Pomagajmo skupaj!

SPAR tudi letos svoje kupce vabi, da s svojimi donacijami pomagajo pri dobrodelni akciji. V trgovinah SPAR in INTERSPAR lahko v vozičke z oznako Anina zvezdica, ki so postavljeni za blagajnami trgovin, darujete hrano z daljšim rokom uporabe, izdelke za osebno higieno in čistila. Svojo donacijo lahko v vozičke položite do 31. decembra. Vsaka mala pozornost lahko nekomu polepša praznike.

Da boste v trgovini lažje izbrali izdelke, ki jih družine najbolj potrebujejo, vam je Ana Lukner Roljič, pobudnica projekta Anina zvezdica, pripravila seznam primernih potrebščin:

- čaj, kava, mleko

- moka, olje, kis

- namazi: čokoladni namazi, paštete

- omake, konzerve, konzervirane jedi, tuna v konzervi, vloženo sadje, vložena zelenjava, juhe iz vrečke

- kosmiči in kaše

- marmelada, med

- riž, testenine, polenta, zdrob, ješprenj itd.

- sladkarije (čokolada, piškoti, bomboni), slani prigrizki, puding

- začimbe, sladkor, sol

- izdelki za osebno nego/kozmetika

- čistila