Spar Slovenija mladim prostovoljnim gasilcem doniral 50.000 evrov

Podjetje Spar Slovenija je v prazničnem času z donacijo v višini 50.000 evrov podprlo prostovoljne gasilke in gasilce. V dobrodelni akciji so z nakupom "dobrih piškotov" in pošiljanjem digitalnih lepih misli sodelovali tudi kupci, Gasilska zveza Slovenije pa bo prejeta sredstva namenila spodbujanju zanimanja za prostovoljno gasilstvo med mladimi.

Iz podjetja Spar Slovenija so sporočili, da se zavedajo pomembne vloge gasilcev, ki zagotavljajo hitro in učinkovito pomoč komur koli, kjer koli in kadar koli je ta potrebna, tudi če pri tem tvegajo lastna življenja. Z gasilci, predstavljenimi kot "dobrimi možmi", so zato v Sparu zasnovali praznično kampanjo ter vanjo vključili tudi kupce. Ti so svojo podporo prostovoljnim gasilcem lahko izkazali z nakupom 'dobrih piškotov za dobre ljudi' ter pošiljanjem lepih misli za gasilce v obliki digitalnega piškotka na Sparovi spletni strani.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

Skupno je bilo zbranih več kot 1000 lepih misli, s katerimi bodo okrasili slovenske gasilske postaje, z nakupom piškotov pa so kupci za prostovoljne gasilke in gasilce zbrali 25.000 evrov. Podjetje Spar Slovenija se je odločilo zbrani znesek še podvojiti in tako bo Gasilska zveza Slovenije prejela donacijo v višini 50.000 evrov. "Prostovoljno gasilstvo predstavlja močno, povezano in srčno skupnost, ki se v zadnjih letih sooča s pomanjkanjem podmladka. Ob brezpogojni pomoči, ki smo je bili deležni že neštetokrat, smo jim v podjetju Spar Slovenija želeli izkazati svojo naklonjenost in spoštovanje. S svojo pripravljenostjo na nudenje takojšnje in nesebične pomoči nam namreč dajejo občutek varnosti," je ob predaji donacije povedal glavni izvršni direktor Spara Slovenija David Kovačič.

David Kovačič FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Sredstva bodo namenjena spodbujanju zanimanja za gasilstvo med mladimi Slovensko prostovoljno gasilstvo se lahko pohvali z dolgo nepretrgano tradicijo, po zadnjih podatkih pa šteje že več kot 173.000 gasilk in gasilcev. Njihov cilj je pridobiti več mladih članov, saj se zavedajo, da je v njih prihodnost za nadaljevanje poslanstva pomagati tistim, ki so potrebni pomoči. "Predvsem v zadnjih letih opažamo upad članstva v mestih, kjer gasilstvo najbrž ni dovolj konkurenčno preostalim interesnim dejavnostim, zato se trudimo, da bi ga dvignili na raven, ki bi spodbudila večje zanimanje," pojasnjuje Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije.

Janko Cerkvenik FOTO: Luka Kotnik icon-expand