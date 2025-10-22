Spar Slovenija ob rožnatem oktobru sporoča, da je "Življenje največji bonus"

Oktober je mesec osveščanja o raku dojk. Spar Slovenija je že drugo leto zapored podprl oktobrsko osveščevalno akcijo Združenja Europa Donna Slovenija, ki ženske spodbuja k rednemu mesečnemu samopregledovanju dojk. V okviru kampanje "Življenje je največji bonus." bo Spar oktobra svojim kupcem namesto običajnega belega računa na blagajnah tiskal rožnati račun, hkrati pa bo namenil združenju Europa Donna Slovenija del vrednosti nakupa izdelkov za žensko nego.

Rak dojke je najpogostejša oblika raka pri ženskah, tako v Sloveniji kot po svetu. Za uspešno zdravljenje je ključnega pomena zgodnje odkrivanje sprememb, ki jih najdemo z rednim mesečnim samopregledovanjem. Roza pentlja je simbol boja proti raku. V Sparu so se s posebno kampanjo s sporočilom "Življenje je največji bonus." odločili, da se bodo oktobra priključili akciji osveščanja in tiskali vse račune v trgovinah na rožnati papir. Rožnati račun ima na hrbtni strani tudi navodila za samopregled dojk in QR kodo za obisk spletne strani Samopregled | Europa Donna Slovenija. Poleg tega bodo vse uporabnice mobilne aplikacije SPAR plus v rožnatem oktobru povabili na samopregled dojk s pomočjo animiranih navodil, ob tem pa bo omogočeno tudi, da si bodo lahko termin za samopregled nastavile kot opomnik v obliki potisnega sporočila. Ob tem pa bodo v svojih trgovinah kupcem omogočili tudi, da ob nakupu izbranih izdelkov za žensko nego del vrednosti nakupa namenijo Združenju Europa Donna Slovenija za nadaljnje osveščanje o pomembnosti samopregleda pri zgodnjem odkrivanju raka dojk. Na ta način lahko vsak podpre delovanje združenja Europa Donna Slovenija.

Lidija Rakuša, direktorica marketinga Spar Slovenija, je ob Sparovi akciji poudarila: "Kot podjetje z veliko zaposlenimi se zavedamo svoje družbene odgovornosti. Na naših policah ponujamo kakovostne in zdrave izdelke, saj je zdravje naših kupcev za nas izjemno pomembno. Prav zato smo že drugo leto zapored podprli delovanje Združenja Europa Donna in se pridružili rožnatemu oktobru. Pri nas v Sparu najlažje osveščamo prav v naših trgovinah, kjer nas dnevno obišče več kot 200.000 kupcev – med njimi predstavljajo ženske velik delež. Letos smo se odločili za akcijo s pomenljivim sporočilom: "Življenje je največji bonus". Podporo rožnatem oktobru smo želeli izraziti na nekoliko drugačen način in to z rožnatim računom, ki kupce opomni na rožnati mesec, hkrati pa so tudi odličen vir uporabnih informacij, saj se na njih nahajajo tudi navodila za samopregled dojk ter QR koda z več informacijami o tej tematiki. Ob tem nismo pozabili tudi na vse bolj digitalne uporabnike, ki lahko v naši mobilni aplikaciji SPAR plus s pomočjo animiranih navodil izvedejo samopregled ali pa si nastavijo lastno potisno sporočilo kot opomnik. S to akcijo želimo podpreti delovanje Združenja Europa Donna, hkrati pa naše kupce osvestiti o pomenu roza oktobra in rednega samopregledovanja."

