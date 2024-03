Spar Slovenija postal partner šova MasterChef Slovenija

Letošnja sezona prinaša nekaj novosti, med njimi tudi to, da je po novem partner oddaje postalo trgovsko podjetje Spar, ki bo s širokim naborom izdelkov poskrbelo, da bodo tako jedi tekmovalcev kot tudi domače kulinarične kreacije gledalcev pripravljene z užitkom in iz kakovostnih sestavin.

V Sparu so se za sodelovanje odločili, saj verjamejo v sporočilo kuharskega šova MasterChef Slovenija, ki ne le spodbuja kuhanje in ljubezen do kuhanja, ampak tudi poudarja pomen uporabe kakovostnih sestavin. V podjetju so prepričani, da je kuhanje lahko izjemno zabavno in da vsak posameznik lahko postane pravi mojster v svoji domači kuhinji. V Sparovih trgovinah je kupcem vedno na voljo široka ponudba kakovostnih izdelkov, ki gledalcem in vsem ostalim omogočajo, da si tudi doma pričarajo okusne kulinarične mojstrovine, ki jih občudujejo v oddaji.