SPAR Slovenija s platformo 'Naravnost od pridelovalca' krepi podporo slovenskim pridelovalcem

Spar Slovenija je že vrsto let med kupci prepoznan kot trgovec, ki podpira slovenske pridelovalce in ponuja največjo izbiro lokalnih izdelkov.* S platformo Naravnost od pridelovalca pa uresničujejo tudi pobudo Ker mi je mar, s čimer dokazujejo, da jim je mar za pristen okus, slovenske kmete in prihodnost samooskrbe.

Spar Slovenija želi z oznako Naravnost od pridelovalca kupcem olajšati dostop do kakovostne ponudbe lokalnih izdelkov in hkrati zagotoviti stalno dostopnost, preverjeno kakovost in svežino. Vsak izdelek z oznako Naravnost od pridelovalca zagotavlja 100 % slovensko poreklo in jasen izvor. To oznako nosi več kot 40 izbranih slovenskih pridelovalcev, katerih izdelki so kupcem na voljo na oddelkih sadja in zelenjave, mesa, mlečnih izdelkov ter med drugimi domačimi dobrotami.