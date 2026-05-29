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SPAR Slovenija s platformo 'Naravnost od pridelovalca' krepi podporo slovenskim pridelovalcem

Ljubljana, 29. 05. 2026 14.10 pred 27 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Dogodek Naravnost od pridelovalca pred trgovino Interspar Citypark (6)

V Sparu Slovenija se zavedajo, kako pomembno je, da kupcem nudijo lokalne izdelke, ki prihajajo neposredno od slovenskih kmetov, pridelovalcev in manjših proizvajalcev. S posebno oznako Naravnost od pridelovalca tako ponujajo izdelke brez posrednikov in zagotavljajo najkrajšo možno pot od kmetije do trgovine.

Spar Slovenija je že vrsto let med kupci prepoznan kot trgovec, ki podpira slovenske pridelovalce in ponuja največjo izbiro lokalnih izdelkov.* S platformo Naravnost od pridelovalca pa uresničujejo tudi pobudo Ker mi je mar, s čimer dokazujejo, da jim je mar za pristen okus, slovenske kmete in prihodnost samooskrbe.

Spar Slovenija želi z oznako Naravnost od pridelovalca kupcem olajšati dostop do kakovostne ponudbe lokalnih izdelkov in hkrati zagotoviti stalno dostopnost, preverjeno kakovost in svežino. Vsak izdelek z oznako Naravnost od pridelovalca zagotavlja 100 % slovensko poreklo in jasen izvor. To oznako nosi več kot 40 izbranih slovenskih pridelovalcev, katerih izdelki so kupcem na voljo na oddelkih sadja in zelenjave, mesa, mlečnih izdelkov ter med drugimi domačimi dobrotami.

Oznaka Naravnost od pridelovalca kupce informira o izvoru izdelka.
Oznaka Naravnost od pridelovalca kupce informira o izvoru izdelka.
FOTO: Arhiv naročnika

Med izdelki slovenskih pridelovalcev so na Sparovih policah tudi izdelki Sirarne Videc, za katerimi stojita Sonja in Franci Videc. Zgodba, ki se je začela v domači kuhinji, je sedaj vrhunska sirarna na hribovitih travnikih Kozjanskega, kjer koze slovenske srnaste pasme uživajo v popolni svobodi.Sirarna temelji na sonaravni reji: njihove živali se same odločijo, ali bodo dan preživele v hlevu ali na paši, hranijo pa se izključno s svežo travo in senom. Prav zato njihovo mleko nosi certifikat seneno, poleg tega mleko ni homogenizirano in je brez konzervansov. Na Sparovih in Intersparovih policah lahko kupci najdejo vse od njihovega legendarnega sira Tincl do sveže skute. Predstavitev številnih pridelovalcev najdete na platformi Naravnost od pridelovalca.

Oznaka Naravnost od pridelovalca kupce informira o izvoru izdelka.
Oznaka Naravnost od pridelovalca kupce informira o izvoru izdelka.
FOTO: Arhiv naročnika

Na trgovskih policah Spar Slovenija je vseskozi na voljo sezonsko razpoložljivo slovensko sadje in zelenjava. Z lokalnimi kmeti in pridelovalci so sklenjena dolgoročna sodelovanja, ki omogočajo skupno letno načrtovanje ter pridelovalcem zagotavljajo večjo stabilnost in varnost, hkrati pa jim omogočajo odkup vseh razpoložljivih pridelkov. Ko je na voljo dovolj slovenskih živil, uvoz iz tujine ustavijo, kupcem pa ponudijo izključno lokalne pridelke.

Dogodek Naravnost od pridelovca pred trgovino Interspar Citypark.
Dogodek Naravnost od pridelovca pred trgovino Interspar Citypark.
FOTO: Arhiv naročnika

S ponudbo lokalnih izdelkov ne podpirajo le slovenskih kmetov in pridelovalcev, temveč tudi prihodnost slovenskega kmetijstva, domače znanje in lokalno gospodarstvo, obenem pa kupce spodbujajo k nakupu lokalnih izdelkov. Platformo Naravnost od pridelovalca so v sredo, 13. maja, pospremili tudi s posebnim dogodkom pred Intersparom Citypark, kjer je MasterChefinja Miša Koplova iz izdelkov lokalnih pridelovalcev pripravila kulinarično pogostitev.

Naročnik oglasa je Spar

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