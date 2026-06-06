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SPAR z brezplačnimi zdravstveno-preventivnimi akcijami za boljše počutje upokojencev

Ljubljana, 06. 06. 2026 00.15 pred 19 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
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SPAR Slovenija je združil moči z Zvezo organizacij pacientov Slovenija (ZOPS) in se z njimi povezal v partnerstvo. Skupaj bodo izvedli zdravstveno-preventivne akcije Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, ki bodo potekale pred trgovinami INTERSPAR in izbranimi trgovinami SPAR. V ospredje akcij postavljajo skrb za zdravje, preventivno in dobrobit starejše populacije ljudi, ki so hkrati tudi kupci v Sparovih trgovinah.

Trgovec SPAR se je povezal z ZOPS-om, ki zastopa in krepi glas pacientov v Sloveniji ter je pomemben člen med pacienti, zdravstvenim sistemom, odločevalci in širšo javnostjo. Združili so moči v prizadevanjih za približanje ključnih vsebin preventive, zgodnjega prepoznavanja zdravstvenih tveganj in zdravstvene pismenosti prebivalcev Slovenije. Skupaj bodo s petimi zaporednimi mesečnimi dogodki Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, praviloma prvo sredo v mesecu, v 19 trgovinah SPAR in INTERSPAR po vsej Sloveniji organizirali brezplačne informativno-preventivne točke, kjer bodo obiskovalci lahko opravili osnovne meritve, prejeli strokovne informacije in pridobili usmeritve za bolj zdravo življenje.

Vsak dogodek bo vsebinsko posvečen enemu izmed pomembnih področij zdravja: zdravju srca in ožilja, zdravju možganov, zdravju prebavil, onkološki preventivi ter digitalnim orodjem za zdravje. Za vse obiskovalce točk so ob vsaki zdravstveni tematiki pripravili tudi posebne brošure z nasveti in informacijami, kateri izdelki so najbolj primerni za ohranjanje zdravega življenjskega sloga. Dnevi tematskih dogodkov se odvijajo v času, ko imajo v vseh Sparovih trgovinah upokojenci posebne ugodnosti in popuste, ob tej priložnosti pa so jim v vseh trgovinah INTERSPAR zagotovili pomočnike študente, ki jim bodo v pomoč pri nakupovanju. Na ta način v Sparu spodbujajo tudi medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje.

Prvi tematski zdravstveno-preventivni dogodek se odvija v sredo, 3. junija, med 9. in 16. uro, glavna tema pa je Zdravje srca in ožilja. Predstavniki pacientskih organizacij, prostovoljci in strokovni partnerji, izvajajo merjenje krvnega tlaka, merjenje srčnega utripa, svetujejo o dejavnikih tveganja, prikazali pa bodo tudi uporabo aparata AED. Več podrobnosti o posameznih delavnicah.

Dnevi upokojencev in ugodnosti v Sparu

Veseli nas, da se je Zveza organizacij pacientov Slovenije odzvala našemu povabilu za skupno organizacijo delavnic, ki bodo našim kupcem, še posebej starejšim, lahko ponudili nasvete, kako živeti bolj zdravo in s katerimi živili se bolj zdravo prehranjevati. V Sparu Slovenija dajemo velik poudarek ponudbi raznolike in uravnotežene prehrane, zato smo v okviru programa Več vem, bolje jem s pomočjo strokovnjakov izbrali in na prodajnih policah označili več kot 150 izdelkov, ki kupcem omogočajo enostavnejšo izbiro živil za uravnotežen življenjski slog. Vsako prvo sredo v mesecu pa se bomo še posebej posvetili našim starejšim kupcem in jim s strokovnimi nasveti in namigi pomagali pri skrbi za zdrav življenjski slog, je aktivnosti povzela Lidija Rakuša, direktorica marketinga v Sparu Slovenija.

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Mihael Cigler, novi predsednik Zveze organizacij pacientov Slovenije, je skupne akcije v Sparih pospremil z besedami: " Vsako leto se tisoče Slovencev prvič sooči z visokim krvnim tlakom, rakom ali drugimi kroničnimi obolenji ne da bi to vedeli. Zdravje ne nastane v bolnišnici, nastaja vsak dan: pri izbiri hrane, pri gibanju, pri druženju. Zato smo preventivo prenesli tja, kjer ljudje že so. Od junija do oktobra 2026 bomo vsako prvo sredo na 19 lokacijah SPAR in INTERSPAR nudili brezplačne meritve, svetovanje in informacije o lokalnih pacientskih društvih. SPAR Slovenija je partner, ki mu je mar in to se ujema z vrednotami ZOPS: zdravje mora biti dostopno vsem."

Izobraževalne točke bodo brezplačne in dostopne pred trgovinami INTERSPAR in izbranimi trgovinami SPAR po Sloveniji. Vsi zainteresirani lahko več informacij dobijo tu.

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija

Spar »Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje«
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