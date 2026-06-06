SPAR z brezplačnimi zdravstveno-preventivnimi akcijami za boljše počutje upokojencev

Trgovec SPAR se je povezal z ZOPS-om, ki zastopa in krepi glas pacientov v Sloveniji ter je pomemben člen med pacienti, zdravstvenim sistemom, odločevalci in širšo javnostjo. Združili so moči v prizadevanjih za približanje ključnih vsebin preventive, zgodnjega prepoznavanja zdravstvenih tveganj in zdravstvene pismenosti prebivalcev Slovenije. Skupaj bodo s petimi zaporednimi mesečnimi dogodki Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, praviloma prvo sredo v mesecu, v 19 trgovinah SPAR in INTERSPAR po vsej Sloveniji organizirali brezplačne informativno-preventivne točke, kjer bodo obiskovalci lahko opravili osnovne meritve, prejeli strokovne informacije in pridobili usmeritve za bolj zdravo življenje.

Vsak dogodek bo vsebinsko posvečen enemu izmed pomembnih področij zdravja: zdravju srca in ožilja, zdravju možganov, zdravju prebavil, onkološki preventivi ter digitalnim orodjem za zdravje. Za vse obiskovalce točk so ob vsaki zdravstveni tematiki pripravili tudi posebne brošure z nasveti in informacijami, kateri izdelki so najbolj primerni za ohranjanje zdravega življenjskega sloga. Dnevi tematskih dogodkov se odvijajo v času, ko imajo v vseh Sparovih trgovinah upokojenci posebne ugodnosti in popuste, ob tej priložnosti pa so jim v vseh trgovinah INTERSPAR zagotovili pomočnike študente, ki jim bodo v pomoč pri nakupovanju. Na ta način v Sparu spodbujajo tudi medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje.

Prvi tematski zdravstveno-preventivni dogodek se odvija v sredo, 3. junija, med 9. in 16. uro, glavna tema pa je Zdravje srca in ožilja. Predstavniki pacientskih organizacij, prostovoljci in strokovni partnerji, izvajajo merjenje krvnega tlaka, merjenje srčnega utripa, svetujejo o dejavnikih tveganja, prikazali pa bodo tudi uporabo aparata AED. Več podrobnosti o posameznih delavnicah.