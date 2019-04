Šparglji: naberete jih lahko največ kilogram

Sezona nabiranja špargljev se začne okoli velike noči, torej bodo v prihodnjih dneh številni ljubitelji teh zelnatih rastlin preplavili Primorsko. Če ste tudi vi med tistimi, ki šparglje obožujete in jih sami nabirate, ne pozabite, da jih na dan lahko naberete le kilogram, sicer vas lahko doleti globa v višini 200 evrov.

Sezona špargljev se navadno prične konec marca in traja vse do maja, nabiranje divjih špargljev pa je postalo že pravi nacionalni šport. Divje šparglje najdemo na Primorskem, predvsem v Istri, na Krasu in v Vipavski dolini, to priljubljeno spomladansko zelenjavo pa pri nas nabirajo tudi Italijani. In prav ti naj bi bili velik trn v peti domačinom, saj naj bi šparglje nabirali v velikih količinah, prav tako pa naj bi jih nabirali nepravilno.

Šparglji FOTO: Shutterstock

Na inšpektoratu za kmetijstvo so pojasnili, da se pri nabiranju zelnatih rastlin lahko odstrani največ 30 odstotkov rastlin oziroma vsaka tretja rastlina. Prav tako lahko posamezni obiskovalec gozda v smislu rekreativnega nabiranja za lastne potrebe dnevno nabere največ kilogram špargljev. "Kdor pri rekreativnem nabiranju plodov, zelnatih rastlin, mahov in gob preseže dovoljene količine, se po določbi 4. točke 3. odstavka 81. člena Zakona o gozdovih kaznuje z globo v višini 200 evrov," pojasnjujejo in dodajajo, da lahko lastnik gozda po določbah gozdarskih predpisov v lastnem gozdu nabere tudi večjo količino zelnatih rastlin.

Gozdarski inšpektorji lani in letos niso oglobili nobenega nabiralca špargljev.

Vas torej mika, da bi tudi sami odšli na Primorsko in poiskali divje šparglje? Če poznate kakšen kotiček, kjer rastejo divji šparglji, ne bodite pohlepni, prav tako pa jih pravilno odstranite, saj jih boste le tako tudi prihodnjo sezono lahko spet nabirali. Če območja, kjer rastejo šparglji ne poznate, škoda, saj vam večina tistih, ki jih redno nabira, svojega kotička ne bo izdala. Pa nič za to. Na stojnicah in v trgovinah lahko najdete tako divje zelene šparglje kot bele šparglje, beluše. Le preverite, ali so sveži, saj so le sveži res dobrega okusa, kasneje namreč začnejo leseneti. Odlične recepte s šparglji pa lahko najdete tukaj.