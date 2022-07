Spartan bo v enem naletu nad plamene odvrgel 6000 litrov vode

"Romunske oborožene sile so v podporo gašenja požara na Krasu poslale dva spartana, ki ju spremlja transportno letalo C130 hercules za logistično podporo. Spartan lahko v enem naletu odvrže 6000 litrov vode," je Slovenska vojska sporočila na Twitterju . Z ministrstva za obrambo pa so sporočili, da bo spartan tokrat v enem naletu odvrgel 6000 litrov vode.

"Zaradi povečanega števila letal in helikopterjev nad Krasom smo vključili tudi kontrolorje združenih ognjev, ki bodo navajali tudi spartan letali," so sporočili iz SV.

V posredovanje ob hudem požaru na goriškem Krasu je močno vpeta tudi Slovenska vojska. Z gašenjem iz zraka pomagajo s helikopterjem, na terenu pa je skupno 136 vojakov.

Sodelovanje in koordinacija potekata odlično, je ocenil Marjan Šarec. Povedal je, da je na požarišču zaradi dima izjemno slaba vidljivost. V zraku so po njegovih besedah vsi razpoložljivi zrakoplovi, poleg dveh slovenskih vojaških in enega policijskega še helikopterji iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Srbije in Slovaške. V zraku je tudi hrvaški kanader. Pričakujejo še madžarsko transportno letalo casa za gašenje.