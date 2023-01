Spartan, ki že nosi slovenski grb, opravil testni let

Portal še poroča, da je testni let trajal 107 minut z vzletom in pristankom na torinskem letališču. C-27J Spartan naj bi bil po načrtih predan Slovenski vojski v letošnjem letu.

Zrakoplov Spartan bo po načrtih ministrstva v prvi fazi omogočal prevoz osebja in tovora Slovenske vojske na območje delovanja, logistično podporo elementov Slovenske vojske in izvlek oziroma reševanje izoliranega vojaškega osebja in državljanov. Z nadgradnjo zrakoplova s t. i. "Modular Aerial Fire Fighting System" pa so pridobili nov sistem za gašenje požarov iz zraka.

Letalo je sicer italijanskega porekla. Njegov maksimalni dolet je dobrih 5800 kilometrov. Letalo omogoča prevoz 46 oboroženih vojakov in maksimalni transport tovora 11.300 kilogramov. Prevaža lahko tudi lahka oklepna vozila. Letalo ima enake motorje kot Lockheed Martin C-130J Super Hercules, z njim si deli tudi nekatere druge sisteme.