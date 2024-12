Prihaja drugi Spartan

Slovesnosti ob prihodu taktičnega transportnega letala spartan C-27J Edvard Rusjan se bodo med drugim udeležili minister za obrambo Borut Sajovic, načelnik generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnik Robert Glavaš ter člani odbora DZ za obrambo in drugi gostje.

Za nakup dveh letal Slovenija skupaj namenja slabih 129 milijonov evrov (brez DDV). Letali bosta na voljo tudi za pomoč pri gašenju požarov v naravi. Vsako letalo bo lahko odvrglo po 8000 litrov vode. S posebno črpalno postajo je mogoče gasilni modul napolniti v osmih minutah. Celoten postopek pristanka, polnjenja in vzleta pa naj bi tako trajal vsega 30 minut.

Letalo bo sicer razpoložljivo tudi za druge državne organe Republike Slovenije in za morebitne potrebe Nata in EU.

Različica letala, ki ga je za Slovenijo izdelalo italijansko podjetje Leonardo, velja za najnovejšo in najsodobnejšo. Opremljena je med drugim z opremo za satelitsko komunikacijo in prepoznavanje sovražnika. Spartana sicer odlikuje tudi sposobnost vzletanja in pristajanja v neugodnih vremenskih pogojih ter na neugodnih terenih. Za vzlet ali pristanek mu zadostuje že nekaj sto metrov travnatega ali makadamskega terena.

23 metrov dolgo letalo lahko prepelje 11.500 kilogramov tovora. Prevaža lahko 46 vojakov oz. padalcev, v sklopu medicinske evakuacije pa lahko prepelje 36 nosil.

Dvomotorno turbopropelersko vojaško transportno letalo Spartan je sicer zmogljivejša sestrska različica transportnega letala Alenia G.222. Letalo ima enake motorje kot Lockheed Martin C-130J Super Hercules, z njim si deli tudi nekatere druge sisteme. C-27J so naročile oz. imajo v uporabi tudi nekatere druge članice Nata, kot so Bolgarija, Grčija, Italija, Litva, Romunija, Slovaška in tudi ZDA.

Projekt nakupa letal Spartan spada med štiri velike naložbe, med katerimi so še nakup šestih helikopterjev, sistema protizračne obrambe Iris-T in 106 bojnih oklepnih vozil 8x8 za izgradnjo srednje bataljonske skupine in izvidniškega bataljona.