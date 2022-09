Specialci Slovenske vojske so pripravljeni na bojevanje v najtežjih pogojih

Leto in pol so potekale intenzivne priprave naših specialcev. Večina pripadnikov se je še pred tem urila desetletje, celo več. Vojaški ocenjevalci so po koncu vaje Jackal Cave odločili, da je kopenski odred za specialno delovanje pripravljen na najbolj zahtevne operacije Nata. "Slovenska enota se je odlično odrezala. Seveda pa je vedno še prostor za izboljšave," razlaga podpolkovnik Laszlo Tar.

"Enota se je pokazala kot zelo dobro pripravljena, organizirana. Tri dni, dve noči so bili zunaj na dežju, mrazu in temi. Ko so prišli nazaj, so poročali, da so pripravljeni na naslednjo akcijo, kot da ni bilo nič. To so specialci," pa dodaja vodja evalvacijske skupine Iztok Stavanja.

Zvezi Nato bodo za hitro posredovanje na voljo od januarja prihodnje leto. S privolitvijo slovenske vlade bodo lahko del najzahtevnejših vojaških operacij. "Mi to znamo, zato ker smo se nekaj časa na to pripravljali. Dejstvo pa je, da so bili te trije tedni ocenjevanje, prej se uriš, potem pa prideš na test in moraš to tudi pokazati," še razlaga poveljnik kopenskega odreda za specialno delovanje Slovenske vojske Matija Jazbec.