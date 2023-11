Oboroženi in nevarni skušali pobegniti iz Avstrije v Slovenijo, pri tem zajeli talce

Scenarij vaje je predvideval oborožen rop denarne pošiljke velike vrednosti v Avstriji, ki jo varuje EKO Cobra, navajajo na spletni strani Slovenske policije. Po scenariju storilcem napada uspe pobegniti. EKO Cobra odkrije njihovo lokacijo in jim začne slediti že na ozemlju Avstrije. Pri begu se oboroženi nevarni osumljenci zatečejo v obcestni objekt na ozemlju Slovenije na območju Šentilja. Policisti EKO Cobra neposredno sledijo osumljencem in jim preprečijo beg, vendar se slednji zabarikadirajo v objekt in pri tem zajamejo talce. Sledijo obveščanje, sklic Specialne enote slovenske policije in nasilen vstop v objekt z uspešnim reševanjem situacije s talci.

"Z vajo so policisti obeh enot uspešno preizkusili in uskladili delovanje pri predaji varovane pošiljke na državni meji in terorističnem napadu na prevoz, taktiko varovanja vrednostne pošiljke in usklajeno delovanje obeh enot skupaj, protiteroristično delovanje pri zabarikadiranju storilcev v objekt z zajetjem talcev. Ob tem so obnovili pravne podlage čezmejnega sodelovanja, preverili načine obveščanja, kontaktne podatke in obstoječe obrazce ter komunikacijski sistem NEOS, ki ga podpira mednarodno združenje specialnih enot Atlas. Tako so v realni situaciji preverili praktično izvedbo postopkov obeh policij," so zapisali.