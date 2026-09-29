Specialisti urgentnega centra UKC Maribor zahtevajo ukrepanje države

Kot pišejo, so v Mariboru v zadnjem desetletju zgradili urgentni center, za katerega so prepričani, da predstavlja najbolj razvit in celovito delujoč model sodobne urgentne medicine v Sloveniji. "V nastanek so bila vložena leta dela, izobraževanja, odrekanja in vztrajanja ljudi, ki so verjeli, da si Maribor zasluži sodobno urgentno medicino. Prav zato odstop predstojnika urgentnega centra Gregorja Prosena razumemo kot dogodek, ki ga ni mogoče preprosto prezreti ali odpraviti z imenovanjem njegovega naslednika. Po letih opozarjanja na težave sistema je to znak, da je bilo doseženo nekaj, kar bi moralo resno zaskrbeti vse, ki odločajo o prihodnosti zdravstva v Mariboru in Sloveniji," opozarja 18 podpisanih zdravnikov in zdravnic. Med drugim opozarjajo, da urgentni center vedno bolj postaja prostor večurne in v nekaterih primerih večdnevne oskrbe bolnikov, katerih urgentna obravnava je že zaključena, vendar zanje ni zagotovljene ustrezne nadaljnje poti. Posledica so prenatrpanost, daljše čakalne dobe ter nezadovoljstvo bolnikov in njihovih svojcev.

"Gneča na urgenci ne nastaja zato, ker bi zdravniki, medicinske sestre in drugi zaposleni delali premalo. Nastaja zato, ker vse manjše število preobremenjenih ljudi rešuje vedno več nalog in problemov, ki bi jih morali reševati drugi deli zdravstvenega in socialnega sistema. Nastaja tudi zato, ker število bolniških postelj že leta ne sledi potrebam," pišejo. Zdravniki pojasnjujejo, da urgentna medicina potrebuje usposobljene ljudi, opremo, ustrezno organizacijo, dovolj časa in strokovno avtonomijo. "Težava pa ni samo število zaposlenih, ampak tudi organizacija dela, razporejanje kadra ter zahteve in postopki, ki ne sledijo vedno potrebam sodobne urgentne medicine."

UKC Maribor FOTO: Bobo