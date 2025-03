Specialistična fizioterapija za vaše težave

OGLAS

Vsaka poškodba mišično-skeletnega sistema pusti določene posledice. Nedolžen zvin gležnja lahko dolgoročno vodi v kronično nestabilnost sklepa in povzroči težave še na drugih sklepih. Nezdravljen nateg mišice predstavlja tveganje za resnejšo poškodbo, medtem ko kronične bolečine (kot so bolečine v križu) na kateremkoli področju telesa predstavljajo potencialni vzrok za hujšo patologijo, ki izrazito vpliva na vašo kakovost življenja. Bolečine, ki so akutne narave je najbolje obravnavati kar se da hitro. S tem si omogočimo najboljše možnosti za popolno okrevanje in povrnitev zdravstvenega stanja, ki je bilo pred poškodbo oziroma pred pojavom bolečin. Kljub temu, da je najboljši trenutek za obravnavo bolečin takoj, ko se te začnejo pojavljati, je možno tudi kronična bolečinska stanja uspešno obvladati in povrniti normalno funkcijo bolečega področja. Fizioterapevti klinike Medicofit so specializirani za obravnavanje tako akutnih ortopedskih in travmatskih poškodb kot tudi kroničnih bolečinskih in bolezenskih stanj. Na podlagi večletnih izkušenj in z upoštevanjem najnovejših kliničnih smernic fizioterapevtske obravnave vam bodo ustrezno pomagali pri vaših težavah. Poškodbe in bolečine zahtevajo celostno fizioterapevtsko obravnavo Glavni vzrok za pojav bolečin in poškodb se v današnjih časih skriva v neprimernih obremenitvah telesa. Čeprav ni nujno, da gre v teh primerih za klasične preobremenitvene sindrome, ki so posledica dalj časa trajajočih prekomernih obremenitev specifičnega področja telesa (največkrat se simptomi kažejo na predelu sklepov), se bolečina lahko izraža kot posledica določenih delovnih opravil in športnih gibanj. Največkrat je problem v nenadnih akutnih povečanjih mehanskih obremenitev na katere naše telo ni pripravljeno.

Pri povečanju obremenitev telesa moramo biti zmerni – na primer, če želite pričeti s tekom, se v izogib negativnim posledicam priporoča, da pričnete s krajšimi razdaljami tudi, če imate občutek, da zmorete več.

Ne glede na vrsto poškodbe boste v kliniki Medicofit v Ljubljani prejeli najboljšo možno oskrbo, ki jo vaše zdravstveno stanje zahteva. Strokovnjake klinike odlikuje inovativnost pri zdravljenju poškodb in bolečin ter odlično poznavanje najboljših metod fizioterapevtske obravnave. Odlične rezultate rehabilitacije dosežejo tudi s pomočjo najmodernejših aparaturnih tehnik, kot so Summus laserska terapija, PERISO diamagnetna terapija ali Wintecare TECAR T-Advanced.

Klinika Medicofit se tako v slovenskem prostoru kot tudi v evropskem merilu razlikuje od večine podobnih ustanov po tem, da zadovoljstvo pacientov in uspeh rehabilitacije postavlja na prvo mesto. Specialisti fizioterapije to dosežejo z individualno zasnovanim celostnim procesom fizioterapevtske obravnave.

Koncept celostne fizioterapevtske obravnave zajema širok spekter postopkov in metod za natančno ugotavljanje vzroka bolečin, ustrezno zdravljenje akutnih simptomov in posamezniku prilagojeno terapevtsko ter kineziološko vadbo za dolgoročno vzdrževanje brezbolečinskega stanja.

Fizioterapija, ki dejansko pomaga Moderen način življenja, staranje prebivalstva in napredna diagnostika vplivajo na večjo pojavnost poškodb in bolezni, ki zahtevajo fizioterapevtsko obravnavo, medtem ko sama narava poškodb zaradi pridruženih stanj postaja kompleksnejša. Zaradi navedenih dejavnikov je izredno pomembno, da se v primeru težav obrnete na specialista fizioterapije, ki ima ustrezno klinično znanje in razpolaga z najmodernejšimi instrumentalnimi tehnikami, saj boste le tako uspeli v celoti odpraviti bolečine in povrniti funkcionalnost poškodovanega področja.

Zaradi vse večjega pojava nestrokovnih in neprimernih praks fizioterapevstke obravnave se svetuje, da obiščete zanesljivega strokovnjaka, ki bo razumel vaše zdravstvene težave in skupaj z vami pripravil ustrezen načrt zdravljenja.

Klinika Medicofit sledi sodobnim trendom rehabilitacije poškodb in obravnave bolečin. V sklopu celostne obravnave se izvaja zgolj fizioterapija, ki temelji na najnovejših znanstvenih dokazih, v pomoč pri obravnavi akutne simptomatike pa se uporabljajo najboljše aparaturne tehnike. Fizioterapevti imajo široko bazo znanja, saj se neprestano izobražujejo in izpopolnjujejo klinično prakso. Velika prednost obravnave v kliniki Medicofit je tudi ta, da na fizioterapijo ne čakate in ste je deležni takoj po poškodbi.

Edinstven način obravnave bolečin in poškodb ne le odpravlja simptome, ampak vam omogoča tudi dolgoročno vzdrževanje zdravja, kar je ključnega pomena v sklopu specialistične fizioterapevtske obravnave. S to vizijo so strokovnjaki razvili koncept diagnostične terapije – napreden pristop zdravljenja mišično-skeletnih težav.

Multidisciplinaren pristop klinike Medicofit Fizioterapija v kliniki Medicofit temelji na aktivnem pristopu. To pomeni, da se za vsakega posameznika pripravi individualen načrt zdravljenja, ki upošteva specifičnost poškodbe in telesne karakteristike pacienta. Še pomembneje, proces obravnave je usmerjen v zgodnjo aktivno rehabilitacijo z izvajanjem progresivnih vaj, ki največ doprinesejo k uspehu zdravljenja. Specialisti fizioterapevti so odgovorni za prvo fazo zdravljenja, ki vključuje akutno simptomatsko zdravljenje in začetek izvajanja osnovnih vaj za izboljšanje gibljivosti ter mišične moči. Temelj predstavljajo metode protibolečinskega in protivnetnega zdravljenja, katere se dopolnjujejo s specialnimi manualnimi tehnikami. Temu sledi učenje in postopno uvajanje v terapevtski program vaj. Fizioterapevti poskrbijo, da boste osvojili gibalne vzorce, ki bodo vaša podlaga za kineziološki program progresivnih vaj. Ob zmanjšanju simptomatike in bolečin ter izboljšanju gibljivosti se prične druga faza zdravljenja, ki vključuje sodelovanje s specialistom kineziologom. Znanstveno je dokazano, da pacienti, ki po uvodni fizioterapevtski obravnavi sodelujejo še s kineziologom, dosegajo višjo raven funkcionalnosti in trajnosti rehabilitacije.

V kliniki Medicofit se strokovnjaki držijo načela, da je poškodba dokončno rehabilitirana, ko pacient doseže enako oziroma boljšo stopnjo funkcije kot pred poškodbo in hkrati odpravi vzroke nastanka poškodbe.

Kineziologi klinike Medicofit delujejo v okviru dveh področij. Prvo področje zajema t.i. rehabilitacijsko kineziologijo, ki je osredotočena na zdravljenje ortopedskih poškodb, ki so posledica akutne poškodbe ali kroničnih preobremenitev. Drugo področje dela kineziologov predstavlja preventivna kineziologija. Ta se izvaja po uspešno zaključenem zdravljenju in vam omogoča dolgoročno vzdrževanje mišične moči ter svobode gibanja brez bolečin. Specialisti fizioterapije prav tako sodelujejo s številnimi priznanimi specialisti ortopedske medicine. To sodelovanje omogoča izmenjavo znanja in prinaša neprestane izboljšave rehabilitacijskih postopkov. Edukacija o zdravstvenem stanju je zelo pomembna Ne glede na to, ali gre za splošne zdravstvene težave ali pa za stanje, ki zahteva fizioterapevtsko obravnavo, sodobne smernice vse pogosteje navajajo pomembnost primerne edukacije pacienta. Namreč, odgovornost strokovnjaka je, da vas informira o vašem zdravstvenem stanju ter vas primerno pouči o vaših težavah.

V kliniki Medicofit se zavedajo ključnega pomena edukacije pacientov, zato fizioterapevti svoje izkušnje o dotični težavi delijo s posamezniki. Svoje paciente opremijo z znanjem, ki jim pomaga bolje razumeti vzrok težav in kako lahko v prihodnje preprečijo ponovno poslabšanje stanja. Za vas redno pripravljajo strokovne vsebine, v katerih najdete razlage, nasvete in ustrezne ukrepe za obravnavo bolečin in poškodb. Poskrbite za svoje zdravje s specialistično fizioterapijo Klinika Medicofit v Ljubljani je znana po najvišjih strokovnih standardih obravnave, s čimer je upravičeno vodilna institucija za fizioterapevtsko zdravljenje. Vsakodnevno obravnavajo posameznike z najrazličnejšimi težavami in bolečinskimi stanji, v sklopu celostne zdravstvene oskrbe pa uspešno sodelujejo tudi s številnimi specialisti ortopedi. Zaupajte specialistom fizioterapije svoje težave, oni pa vam bodo pomagali na poti do brezbolečinskega stanja in svobodnega gibanja.