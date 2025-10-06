Specializacija iz urgentne medicine: 20 razpisanih mest, a le ena prijava

Pozitiven premik pa se je zgodil na področju družinske medicine, opažajo na Zdravniški zbornici Slovenije. "Na specializacijo iz družinske medicine se je namreč za območje celotne države (tj. nacionalni nivo) prijavilo 30 kandidatov na 60 razpisanih mest, za posamezne izvajalce pa se je na 11 razpisanih mest prijavil en kandidat," so sporočili.
Vsega skupaj je bilo razpisanih 235 mest, na katere je prispelo 142 vlog, za specializacije doktorjev dentalne medicine pa 18, čeprav je bilo razpisanih delovnih mest le 7. Po zaključku odpiranja vlog je prostih ostalo še 119 mest za specializacije. Kandidati imajo možnost prenosa vloge do vključno 8. oktobra 2025 do 23.59.
Nepredvidljivi urniki, visoka obremenitev, premalo priznanja
Na Zdravniški zbornici jih zelo skrbi nezainteresiranost mladih za specializacijo iz urgentne medicine. "Dejstvo, da se je na 20 razpisanih mest prijavil le en kandidat, kaže na alarmantno stanje," pravijo na Zbornici. Poudarjajo, da se mladi zdravniki, ki vsakodnevno spremljajo poročila o neurejenih razmerah na urgencah, preobremenjenosti, pomanjkanju kadra in težkih delovnih pogojih, dobro zavedajo, da je urgentna medicina eno najzahtevnejših področij z nepredvidljivimi urniki, visoko stopnjo obremenitve in pogosto premalo priznanja za opravljeno delo.
"Če želimo zagotoviti dolgoročno stabilnost urgentne mreže v Sloveniji, je nujno, da država ukrepa takoj. Najmanj, kar bi bilo potrebno, je sprejeti podobne ukrepe kot pri družinski medicini, torej uvesti finančni dodatek za specializacijo urgentne medicine," so dejali na Zbornici. To bi po njihovih besedah bil jasen signal, da država stoji za tem ključnim poklicnim poslanstvom in da je pripravljena vlagati v prihodnost nujne medicinske oskrbe.
Za specializacijo iz ginekologije in porodništva se je na razpisana mesta za posamezne izvajalce prijavilo pet kandidatov na sedem razpisanih mest. Specializacija iz ginekologije in porodništva ni bila razpisana na nacionalnem nivoju. Na specializacijo iz pediatrije so se za območje celotne države prijavili 4 kandidati na 15 razpisanih mest. Za posamezne izvajalce so bila za specializacijo iz pediatrije razpisana 3 mesta, prijavil pa se je en kandidat.
