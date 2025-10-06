Specializacija iz urgentne medicine: 20 razpisanih mest, a le ena prijava

"Dejstvo, da se je na 20 razpisanih mest prijavil le en kandidat, kaže na alarmantno stanje," pravijo na Zdravniški zbornici Slovenije.

Pozitiven premik pa se je zgodil na področju družinske medicine, opažajo na Zdravniški zbornici Slovenije. "Na specializacijo iz družinske medicine se je namreč za območje celotne države (tj. nacionalni nivo) prijavilo 30 kandidatov na 60 razpisanih mest, za posamezne izvajalce pa se je na 11 razpisanih mest prijavil en kandidat," so sporočili.

Vsega skupaj je bilo razpisanih 235 mest, na katere je prispelo 142 vlog, za specializacije doktorjev dentalne medicine pa 18, čeprav je bilo razpisanih delovnih mest le 7. Po zaključku odpiranja vlog je prostih ostalo še 119 mest za specializacije. Kandidati imajo možnost prenosa vloge do vključno 8. oktobra 2025 do 23.59.