Specializirano državno tožilstvo: primer Balkanski bojevnik ni zastaral

"V zadnjih dnevih se v različnih medijih pojavljajo napačne in zavajajoče trditve, da je zadeva Balkanski bojevnik dokončno, nekateri celo sramotno, zastarala," so v sporočilo za javnost zapisali na Specializiranem državnem tožilstvu in pojasnili, da ni tako, saj da je bilo lani 10 oseb pravnomočno obsojenih.

Obsodilne sodbe na podlagi priznanja krivde obdolžencev so bile izrečene v skladu s predlogom tožilstva, izrečene si bile zaporne kazni v višini kazni, ki so jih že prestali, in sicer:

Hkrati so pojasnili, da za obdolženega, za katerega kazenski pregon ni več dovoljen, niso bila povzeta resnična dejstva, ki so: obtoženi na zadnjem sojenju dejanja ni priznal, izrečena mu je bila oprostilna sodba. Specializirano državno tožilstvo se je nanjo pritožilo, višje sodišče pa je pritožbi ugodilo, oprostilno sodbo razveljavilo in vrnilo v ponovno sojenje na prvostopenjsko sodišče.

Ponovili so, da ob dejstvu dvoletnega roka in ob dejstvu izjemne obsežnosti zadeve Balkanski bojevnik, kjer je bilo zelo težko predvideti, ali bo kazenski postopek v roku uspelo pripeljati do pravnomočne sodbe, so vsi obdolženi, razen dveh, krivdo priznali. Zadeva je bila torej za 10 obdolženih pravnomočno zaključena že od 26. januarja lani, za enega pa konec oktobra lani.

Dodatno so pojasnili še, da je bila v obravnavani zadevi obtožba vložena zoper 17 oseb, pri čemer je bil za štiri osebe kazenski postopek pravnomočno zaključen že v prvem sojenju. Izrečene so jim bile zaporne kazni: 8 let zapora, 7 let zapora, 7 let zapora in 4 leta zapora, ki so bile po pritožbi tožilstva zvišane na 15 let zapora, 15 let zapora, 15 let zapora in 8 let zapora ter so že pravnomočne, kazni pa so že prestane.

"Glede na navedeno torej ne drži, da je zadeva Balkanski bojevnik dokončno zastarala, saj do zastaranja za 11 obdolženih nikoli ni prišlo. Za enega obdolženega kazenski postopek dejansko ni bil več dovoljen iz razlogov, ki so pojasnjeni zgoraj in se nanašajo na prekratek dveletni zastaralni rok," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Nedvomno gre za tožilski uspeh," so sklenili.