Spektakel Gladiator II prve gledalce popolnoma osupnil

Za čisto pravo vzdušje pred projekcijo je poskrbelo Društvo za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj Poetovio LXIX, ki nas je pred filmom popeljalo v rimski imperij in nas pripravilo na gladiatorske igre. Na premieri se je zbralo nemalo znanih Slovencev in Slovenk, novinarjev in povabljenih, ki so nam zaupali, da so komaj čakali na nadaljevanje tako uspešnega filmskega spektakla režiserja Ridleyja Scotta, ki je novo poglavje zgodbe pilil zadnji dve desetletji in pripravil nepredstavljiv spektakel z nešteto efekti, ki so, tako kot zgodba in igralska zasedba, popolnoma navdušili prve gledalce, ki so po ogledu filma uživali tudi v hrani in pijači Borbona cateringa. Po besedah mnogih je filmski spektakel intenziven, močno nabit s čustvi in ves čas drži v napetosti, na redni spored v vsa kina pa prihaja 14. novembra.

icon-expand FOTO: Mediaspeed (Sandi Fišer)

Oglejte si NAPOVEDNIK, akcijska pustolovska drama GLADIATOR II pa na redni spored v kinematografe prihaja 14. NOVEMBRA 2024.

Ta teden se na velikih platnih prične predvajanje težko pričakovanega nadaljevanja spektakla iz leta 2000, akcijske pustolovske drame Gladiator II, v kateri se nadaljuje epska saga o moči, spletkah in maščevanju v starem Rimu. Tako kot prvi del je tudi drugega režiral Ridley Scott, scenarij je napisal David Scarpa, zgodbo sta napisala Peter Craig in David Scarpa, po likih Davida Franzonija. V glavnih vlogah igrajo Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi, Connie Nielsen in Denzel Washington. Nadaljevanje je nastajalo zadnji dve desetletji, režiser Scott je oživel zgodbo z efekti, ki pri prvem delu niso bili možni, obseg produkcije je bil ogromen, gre za "Gladiatorja na steroidih".

O ZGODBI: "Obeta se vam zabava!" Gladiator II legendarnega režiserja Ridleyja Scotta nadaljuje epsko sago o moči, spletkah in maščevanju v starem Rimu. Lucij (Paul Mescal) je leta po tem, ko je bil priča smrti častitljivega junaka Maksima, ki ga je ubil njegov stric, prisiljen vstopiti v Kolosej, potem ko njegov dom zavzamejo tiranski cesarji, ki zdaj Rim vodijo z železno roko. Z besom v srcu in s tveganjem za prihodnost cesarstva mora Lucij pogledati v svojo preteklost, da bi našel moč in čast ter vrnil slavo Rima njegovemu ljudstvu. SEKVENCE, UČINKI IN PODVIGI, KI LETA 2000 NISO BILI MOGOČI Pred skoraj 25 leti je priznani filmski ustvarjalec Ridley Scott revitaliziral in na novo izumil priljubljeni kinematografski žanr z Gladiatorjem, zgodovinskim epom, ki je prinesel več kot 465 milijonov dolarjev po vsem svetu in postal drugi najbolj dobičkonosni film leta 2000. Igralca Russella Crowa je takrat povzdignil med mednarodne zvezdnike, film je bil nominiran za 12 oskarjev in jih prejel pet, vključno z oskarjem za najboljši film. Dve desetletji pozneje se Gladiator II znova spopade z junaškim bojevnikom in močjo rimskega imperija v imenu moči in časti.

Veličastna scenografija, izvrstni kostumi, osupljivi učinki in dih jemajoča bojevanja nudijo poglobljeno, visceralno izkušnjo, za ogled na velikem platnu. Scott je zbral igralsko zasedbo in ekipo, ki oživi zgodbo z vznemirljivimi akcijskimi sekvencami, učinki in podvigi, ki leta 2000 niso bili mogoči. Od vodne invazije starodavne trdnjave do zgodovinsko natančne pomorske bitke, uprizorjene v poplavljenem Koloseju, je Gladiator II kinematografski dogodek, ki je izzval nekaj najbolj izurjenih mojstrov filmske industrije, da so izpolnili Scottovo izjemno vizijo. "Nad snemanjem filma takšnega obsega obstaja ogromno navdušenje, pravi Scott. Preživeti je treba veliko stresa. Pravzaprav se je treba spoprijeti s stresom! Jaz sem se. Zaradi tega letim. Delo je detajl za detajlom za detajlom. In bolj kot širite svoje ideje, več sinergije boste našli." NADALJEVANJE NAČRTOVALI DVE DESETLETJI, ISKALI MOČNO MOTIVACIJO ZA MAŠČEVANJE Pot izvirnega filma na platno se je začela pred več kot 20 leti, ko je producent Douglas Wick prejel zanimivo raziskavo, ki opisuje, kako so vse ceste v starem Rimu vodile do Koloseja. "Cesarji in sužnji, politiki in plebejci so navijali za krvavi spektakel s predanostjo, ki bi lahko dobesedno spremenila tok imperija," je pojasnil Wick. Wick se je obrnil na studio DreamWorks, kjer jim je bila všeč možnost ponovnega odkrivanja epa o mečih in sandalah za novo generacijo, studio pa je od pisatelja Davida Franzonija kupil nenapisano predlogo. Wick je razvil osnutek z DreamWorksom, idejo so prenesli Scottu in ostalo je zgodovina.

"Prvi film je postal ikoničen za ljubitelje filma po vsem svetu," pravi producent Michael Pruss, predsednik filmskega oddelka pri Scott Free Productions, ki je več kot desetletje tesno sodeloval s Scottom. "Svet rimskega imperija in nepozabni liki Gladiatorja so bili tako sijajno oblikovani. Nujno je bilo ponovno ustvarjanje tega v še večjem obsegu. Želeli smo enako močno motivacijo za maščevanje, vendar nekaj, kar je bilo tudi sveže, moderno in edinstveno. Trajalo je dlje, kot smo pričakovali, vendar je za oblikovanje odličnih idej in človeške drame potreben čas. Upajmo, da rezultati tukaj govorijo sami zase." O nadaljevanju filma se je po besedah režiserja Scotta razpravljalo od prvega uspeha filma. "Priljubljenost Gladiatorja je rasla," pojasnjuje. "Film je ostal v spominu javnosti. Vedel sem, da bi morali razmisliti o nadaljevanju, vendar je trajalo več let, da sem ugotovil, kakšna bo zgodba." "TO JE GLADIATOR NA STEROIDIH" Film Gladiator II so snemali v Maroku in na Malti, nekaj prizorov pa v studijih Shepperton izven Londona. Scott se je za nadzor oblikovanja in gradnje antičnega Rima obrnil na svojega dolgoletnega sodelavca, scenografa Arthurja Maxa. To je šestnajsti projekt, pri katerem sta Scott in Max sodelovala skupaj (med drugim pri filmih Gladiator, Ameriški gangster, Marsovec in Napoleon). Po Maxovih besedah je Gladiator II nedvomno njuno najambicioznejše sodelovanje do sedaj. "Vse je veliko večje in bolj dodelano od vsega, kar sva delala doslej, pravi. To je Gladiator na steroidih. Ridleyjev pristop k ustvarjanju filma je vedno poglobljen. Vključen je v vsako fazo, v vsak oddelek. Delo z njim je izziv, ker pričakuje tako veliko. Jaz pa imam rad izzive." Rim ni bil zgrajen v enem dnevu, kot tudi ni bil pri obnovi za film Gladiator II. Max je s svojo ekipo zgradil precej večji Kolosej kot prej (tokrat približno 60 odstotkov resnične različice), z dodatnim razdelkom v vodnem rezervoarju za presenetljivi prizor, v katerem ga preplavijo morska voda in tigrasti morski psi. "Težko bi precenili, kako obsežna je bila produkcija filma Gladiator II," pa pravi producentka Lucy Fisher. "Obseg je bil ogromen. V Maroku je bilo več kot 80 ogromnih šotorov, namenjenih samo za pričeske in ličenje statistov ter za namestitev neštetih rekvizitov in kostumov. Na Malti smo sestavili areno, palačo in cele bloke starega Rima. Tam je bil kip Pedra Pascala na konju v naravni velikosti. V svetu zelenega zaslona in umetne inteligence je to morda zadnja velika filmska gradnja. In vsi smo se počutili privilegirane, ko smo se sprehajali po ulicah tega izgubljenega sveta."

