Ob košarkarskem spektaklu v Stožicah so se naši košarkarji skupaj s triletnim dečkom Urbanom podali v še en boj - podpisali so žogo in v nagradni igri so košarkarski navdušenci, ki se potegujejo zanjo, zbrali 2000 evrov. Do zdaj je tako skupaj zbranih 1,2 milijona evrov. Pred koncem poletja pa se obeta še nekaj dobrodelnih dogodkov za razvoj Urbanovega zdravila, tudi v Stožicah. Z društvom Palčica Pomagalčica namreč načrtujejo dobrodelni koncert z velikimi glasbenimi imeni.