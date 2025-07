SPEKTAKULARNA razstava v Mariboru

V procesu ustvarjanja personaliziranih barvnih odtenkov je sodelovalo na stotine navdušencev nad barvami, ki so z domiselnimi kombinacijami izrazili svojo edinstveno estetiko in čustveni odnos do barv. Med vsemi prejetimi mešanicami je bilo izbranih devet najbolj navdihujočih, ki so trem umetnikom služile kot izhodišče pri zasnovi osrednje stenske poslikave. Tako je kolektivna ustvarjalnost ljubiteljev barv postala ključna sestavina umetniškega izraza – vez med domišljijo posameznika in vizijo umetnika, med osebnim odtenkom in skupnim umetniškim delom.

Razstava SPEKTRAKULARNA domišljija je bila svečano odprta včeraj, 19. junija, in bo na ogled do 29. junija. Navdih za mural predstavlja devet unikatnih barvnih odtenkov, izbranih v okviru kampanje Zmešaj svojo SPEKTRAKULARNO barvo , ki je potekala pod okriljem blagovne znamke HELIOS SPEKTRA .

Posebnost projekta je tudi to, da je nastajanje murala potekalo pred očmi javnosti, kar je mimoidočim omogočilo, da so v živo spremljali proces in postali del zgodbe – "celoten projekt namreč izhaja iz ideje, da umetnost ne nastaja za zaprtimi vrati, temveč pred očmi javnosti, v neposrednem stiku z okoljem," so pojasnili v podjetju KANSAI HELIOS Slovenija . Eden izmed treh ustvarjalcev murala, Teo Ivančič – Teoson , je ob tem povedal: Ljudje so navdušeni, projekt podpirajo, pritegnejo jih predvsem barve. Meni je to super, prav zaradi tega sem še posebej vesel, da lahko sodelujem pri tem projektu.

Tudi mariborska umetnica Alja Horvat se strinja s sogovornikoma: "Res je nekaj posebnega videti, ko se ljudje ustavijo in opazujejo in jih zanima, kaj nastaja. Sama nisem vajena, da me kdo pri delu opazuje, zato mi je ta stik z mimoidočimi nekaj novega. To je zame res lepa priložnost, še posebej zato, ker je Maribor moj dom in mesto, v katerem sem se rodila. Glede na to, da je celoten kontekst projekta povezan z vprašanjem 'kaj je zame dom', se mi zdi še toliko bolj smiselno, da mural nastaja prav tukaj."

Razstava SPEKTRAKULARNA domišljija bo v galeriji na Koroški cesti 8 v Mariboru gostovala vse do 29. junija. Projekt priča o moči ustvarjalnosti in povezovanja. Barve, domišljija in skupnost so se prek tega podviga zlili v enovito zgodbo, ki bo še dolgo odmevala v Mariboru. Organizatorji – podjetje KANSAI HELIOS Slovenija – namreč projekt, ki skozi barve, ustvarjalnost in sodelovanje povezuje ljudi, vidijo ne le kot umetniško zgodbo, temveč kot živo vez, ki bogati mesto in spodbuja domišljijo ter ustvarjalni potencial vseh, ki ga naseljujejo.

