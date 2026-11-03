Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Spektakularni balet Pepelka na najdaljšo noč v Cankarjevem domu

Ljubljana, 03. 11. 2026 09.58 pred 4 urami 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Ksenija Krutova, Yurika Kimura

Brezčasna pravljica Pepelka o ljubezni, pogumu in sanjah bo 30. in 31. decembra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma zaživela v čustveni baletni podobi. Priznani koreograf Leo Mujić je za balet Hrvaškega narodnega gledališča Ivana pl. Zajca z Reke ustvaril očarljivo predstavo, ki združuje lepoto klasičnega baleta in čarobnost pravljičnega sveta. Baletna predstava za vse generacije in brezčasna glasba Sergeja Prokofjeva občinstvo popeljeta v svet čustev, sanj in upanja – kot nalašč za zadnje dni v letu.

Pepelka, kot je še niste doživeli.

Prepustite se plesni pripovedi, ki očara vse generacije, in odkrijte Pepelko v novi luči – kot zgodbo o notranji moči, ljubezni in pogumu, da sledimo svojim sanjam. Pepelka ni zgolj pravljična junakinja, ki čaka na srečen konec, temveč odločna, čustvena in pogumna ženska, ki se spopada z življenjskimi preizkušnjami ter išče svojo pot do sreče. Prav takšno Pepelko je za balet Hrvaškega narodnega gledališča Ivana pl. Zajca z Reke zasnoval koreograf Leo Mujić. Njegova Pepelka združuje brezčasno pripoved, izrazno moč klasičnega baleta in sodobnejši plesni jezik ter obljublja nepozabno doživetje za vse generacije.

Marta Kanazir
Marta Kanazir
FOTO: Dražen Šokčević

Razkošna baletna pravljica za vso družino

Sporočila Pepelkine zgodbe o krivici in izključevanju, iskanju lastne vrednosti ter o upanju, ki vztraja tudi v najtežjih trenutkih, so aktualna še danes. Koreograf Mujić pa se v svoji interpretaciji ni ustavil zgolj pri pravljičnih motivih: Pepelka tako ni le nežna sanjavka, temveč kljub težkim okoliščinam ohranja notranjo moč in dobroto. Tako je nastala predstava, ki nagovarja otroke ob prvem vstopanju v svet baleta, pa tudi odrasle, ki v klasični pravljici iščejo globlja sporočila.

K razkošnosti in spektakularnosti predstave pomembno prispevajo bogata scenografija, domiselni kostumi in skoraj filmski svetlobni učinki. Pomemben del čarobnosti je glasba skladatelja Sergeja Prokofjeva, ki je baletno partituro za Pepelko ustvarjal med letoma 1941 in 1944. Njena izraznost ustvarja prostor, v katerem lahko plesalci z gibi, pogledi in telesno govorico izrazijo tisto, česar besede ne zmorejo.

Za glasbeno izvedbo v živo bo poskrbel Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Ayrtona Desimpelaera.

Leonard Cela, Yurika Kimura
Leonard Cela, Yurika Kimura
FOTO: Dražen Šokčević

Cene vstopnic že od 20 EUR

Predstava bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma gostovala 30. decembra ob 18. uri ter 31. decembra ob 12. in 18. uri. Cene vstopnic že od 20 EUR naprej. V ceno silvestrske predstave je vključen kozarec penine ali brezalkoholne pijače.

Predstava traja 70 minut in poteka brez odmora, zato je primerna tudi za mlajše obiskovalce.

Naročnik oglasne vsebine je Cankarjev dom.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
predstava balet pepelka najdaljša noč cankarjev dom silvestrovo

Dober obrtnik je zlata vreden, toda kje ga najti?

24ur.com V Ljubljani bo ponovno gostoval Gruzijski nacionalni balet Sukišvili
24ur.com Ukrajinski baletniki v Cankarjevem domu uprizorili Labodje jezero
24ur.com Edward Clug na glasbeno podlago Radiohead ustvaril sodobno baletno predstavo
24ur.com Na odru Cankarjevega doma bo nastopila primabalerina Svetlana Zaharova
24ur.com Cirkuški spektakel skupine Recirquel poln vratolomnih akrobatskih točk
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suzi? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
zadovoljna
Portal
Še vedno zaljubljena kot prvi dan? Fotografije povedo več kot tisoč besed
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
vizita
Portal
Kakšna je povezava med visokim krvnim tlakom in bolečinami v sklepih
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
cekin
Portal
Zavod: Prihodnje leto bo v Sloveniji primanjkovalo teh delavcev
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
moskisvet
Portal
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš ...
Ste samski? Ta država vam plača potovanje, morda pa tam najdete še ljubezen
Ste samski? Ta država vam plača potovanje, morda pa tam najdete še ljubezen
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
dominvrt
Portal
'Naš dom je neznosno tih': Nika Zorjan ob žalostni izgubi
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
okusno
Portal
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022