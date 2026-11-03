Spektakularni balet Pepelka na najdaljšo noč v Cankarjevem domu

Prepustite se plesni pripovedi, ki očara vse generacije, in odkrijte Pepelko v novi luči – kot zgodbo o notranji moči, ljubezni in pogumu, da sledimo svojim sanjam. Pepelka ni zgolj pravljična junakinja, ki čaka na srečen konec, temveč odločna, čustvena in pogumna ženska, ki se spopada z življenjskimi preizkušnjami ter išče svojo pot do sreče. Prav takšno Pepelko je za balet Hrvaškega narodnega gledališča Ivana pl. Zajca z Reke zasnoval koreograf Leo Mujić. Njegova Pepelka združuje brezčasno pripoved, izrazno moč klasičnega baleta in sodobnejši plesni jezik ter obljublja nepozabno doživetje za vse generacije.

Sporočila Pepelkine zgodbe o krivici in izključevanju, iskanju lastne vrednosti ter o upanju, ki vztraja tudi v najtežjih trenutkih, so aktualna še danes. Koreograf Mujić pa se v svoji interpretaciji ni ustavil zgolj pri pravljičnih motivih: Pepelka tako ni le nežna sanjavka, temveč kljub težkim okoliščinam ohranja notranjo moč in dobroto. Tako je nastala predstava, ki nagovarja otroke ob prvem vstopanju v svet baleta, pa tudi odrasle, ki v klasični pravljici iščejo globlja sporočila.

K razkošnosti in spektakularnosti predstave pomembno prispevajo bogata scenografija, domiselni kostumi in skoraj filmski svetlobni učinki. Pomemben del čarobnosti je glasba skladatelja Sergeja Prokofjeva, ki je baletno partituro za Pepelko ustvarjal med letoma 1941 in 1944. Njena izraznost ustvarja prostor, v katerem lahko plesalci z gibi, pogledi in telesno govorico izrazijo tisto, česar besede ne zmorejo.

Za glasbeno izvedbo v živo bo poskrbel Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Ayrtona Desimpelaera.