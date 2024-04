Spet bo topleje, lokalno se lahko ogreje tudi do 30 stopinj Celzija

Praznični 1. april je na vzhodu Slovenije razvajal z za ta čas izjemno visokimi temperaturami. Na Letališču Cerklje ob Krki so tako popoldne izmerili kar 27,6 stopinje Celzija.

Danes in jutri bo zaradi prehoda hladne fronte bolj sveže, temperature bodo skoraj 10 stopinj nižje, napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan, ki k temu dodaja, da je svež atlantski zrak ozračje očistil puščavskega prahu.

V torek dopoldne se je marsikje razjasnilo, a že popoldne bo več oblačnosti, nastale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jasno bo tudi sredino jutro, ki lahko v zatišnih legah prinese meglo. Podobno kot danes se bo čez dan pooblačilo, vendar bo ostalo večinoma suho, rahel dež je možen le v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije. Četrtek bo sončen s svežim jutrom in zelo toplim popoldnevom. Ob jugozahodniku bodo temperature presegle 20 stopinj Celzija.

To pa bo le uvod v zelo tople dneve. V drugi polovici tedna nas namreč čaka nova pošiljka afriškega zraka, ki bo temperature spet porinila strmo navzgor, napoveduje Nosan. "Kot kažejo trenutni izračuni meteoroloških modelov, utegnejo med soboto in prihodnjim torkom termometri pokazati še več kot v ponedeljek, kar pomeni, da lokalno ni povsem izključena niti kakšna tridesetica," dodaja.

V ponedeljek veter povzročal težave na območju Solčave

V ponedeljek je našo državo prešla hladna fronta, ki jo je spremljal močan veter. Vremenoslovci so zato za severovzhod države izdali oranžno opozorilo.

Veter je največ težav povzročal v občini Solčava, v Robanovem kotu je podrl več dreves, cesta med Ljubnim ob Savinji in Lučami pa je bila več ur zaprta.