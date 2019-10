Spet krožijo pisma prevare, ki ciljajo na podjetnike

Slovenski podjetniki po navadni, pa tudi po elektronski pošti spet prejemajo zavajajočo pošto iz tujine. Kot je navedeno v pismu pošiljatelja, ga Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), sprejeta 25. maja 2018, zavezuje k temu, da podjetnike obvesti o njihovih podatkih, ki jih ima v bazi. Prosijo jih, naj podatke potrdijo in pripišejo svojo davčno številko, oni pa bodo preverili, ali podatki, ki jih imajo, držijo.

Mnogi podjetniki, prepričani, da gre za resnično pismo, priloženi obrazec izpolnijo in ga v priloženi pisemski ovojnici pošljejo nazaj. Pri tem spregledajo drobni tisk, v katerem piše, da se podpisnik s podpisom in posredovanjem podatkov zaveže za triletno objavo na portalu oglaševalskega poslovnega imenika Net GmbH. To pa jih drago stane – 771 evrov na leto.

Podjetje v primeru podpisa in oddaje dokumenta zelo kmalu prejme račun za plačilo storitev nekega podjetja v tujini, v primeru neplačila pa tudi grožnje z vložitvijo izvršbe pred sodiščem.

Prevare, ki so stare že več let

Ne gre za novo vrsto prevare, strokovnjaki o takih zavajajočih pismih opozarjajo že več let. "Podjetniki so zavedeni, da se prijavljajo v brezplačno bazo, kjer bodo pridobili številko, ki je nujna za podjetja v Evropski uniji, v resnici pa gre za visoko plačljivo storitev," so pred časom opozorili na spletni strani Varni na internetu.

Podobni načini izkoriščanja in zavajanja obrtnikov so Obrtni zbornici že znani iz preteklosti: European Union Web-register Republic of Slovenia/ EU WEB register Slovenija, Euco Data, European City Guide, Intercable Verlag, Construct Data Verlag, Expo Guide Mehika, Euro Bussines Guide ali World Bussines Guide, vse imajo naveden sedež v Hamburgu.

"Do sedaj se je pojavilo že več indicev, da se pravzaprav nahajajo nekje na karibskem otočju," še pojasnjujejo na Varni na internetu. Zato ocenjujejo, da gre za isto združbo, ki vsakič nadene novo ime. Kot pravijo, po do zdaj znanih podatkih še noben tak postopek še ni prišel do sodišča.

Kaj storiti, če ste podpisali?

Na Gospodarski zbornici Slovenije svojim članom svetujejo, da v primerih zavajajočega oglaševanja izdajatelja navedenega imenika pogodba sploh ne nastane, saj ni skladnosti volj obeh strank za sklenitev pravnega posla in potemtakem do soglasja, kot temeljne predpostavke za veljavnost pravnega posla, ne pride. V teh primerih ni soglasja niti o naravi pogodbe, niti o njeni podlagi oziroma predmetu. Iz navedenih razlogov, podpis in žig naslovnika ne pomenita tudi soglasja zavedenega podjetja k naročilu plačljive objave njegovih podatkov v poslovnem imeniku.

Velja pa ob tem poudariti, da pred kakršnim koli podpisom in izpolnitvijo podatkov natančno preverite, kaj podpisujete in kaj to za vas pomeni.