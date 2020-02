Spet nam grozi močan veter

Staro celino v prihodnjih treh dneh čaka nevarno vremensko dogajanje, ki ga bo prinesel močan jugozahodni veter. Že danes zvečer bo začelo močneje pihati na Britanskem otočju in na jugu Skandinavije, jutri čez dan pa se bo vetrovni stržen, kakor imenujemo pas najmočnejših vetrov, prek Francije, Beneluksa, baltskih držav, Nemčije, Poljske in Češke počasi spuščal proti jugu in v ponedeljek dosegel tudi naše kraje.

Vzrok za močan veter bo velika razlika v zračnem tlaku med severno in južno Evropo, ki jo bo povzročil globok ciklon. Ta se bo danes začel poglabljati v bližini Islandije, v prihodnjih dneh pa bo potoval proti Skandinaviji. Dogajanje bo še dodatno popestrila hladna fronta, ki se bo od severa pomikala proti jugu. V krajih severno od Alp bodo najmočnejši sunki jugozahodnika dosegali 120, lokalno celo nad 150 kilometrov na uro. Močan veter bodo marsikje spremljale padavine, ponekod bodo nastajale tudi nevihte.