Na Vranskem in v Trbovljah klestila toča, tudi danes nam grozijo močnejše nevihte

Plohe in nevihte so v severni polovici Slovenije nastajale že včeraj. Nevihta, ki se je okoli 17. ure razvila nad Kamniškim poljem, se je pozneje na svoji poti proti vzhodu močno okrepila in prerasla v neurje. Na Vranskem in v Trbovljah je klestila kot oreh debela toča.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so trboveljski gasilci posredovali na ulici Sallaumines, kjer so očistili odtoke v poslovnem objektu, v naselju Šuštarjeva kolonija, kjer je toča poškodovala streho na dveh večstanovanjskih objektih in na ulici Trg Svobode, kjer je veter poškodoval drevo ob večstanovanjskem objektu. Skupaj z gasilci iz Čeč pa so v naselju Ostenk prekrili še poškodovano streho in pomagali pri odstranjevanju nanosa meteornih voda na cestišče, kjer je bil aktiviran tudi poveljnik Civilne zaščite občine Trbovlje. Hrastniški gasilci pa so posredovali pri poplavljenem podvozu ob železniški postaji Hrastnik, poplavljenem objektu na Trgu borcev NOB, Dol pri Hrastniku in na dveh lokacijah v naselju Čeče zaradi poplav meteornih voda in poplavljanja potoka Boben.