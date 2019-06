Spet nam grozijo močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in točo

Neurje se je nad osrednjo Slovenijo razbesnelo že včeraj okoli 18. ure. Kot ste nam poročali bralci, je toča, ki je ponekod dosegla debelino pet centimetrov, padala v okolici Godoviča, Brezovice, Polhovega Gradca, Horjula, Rovt in Žirov, nevihtni sistem pa se je kasneje pomaknil proti severu nad Gorenjsko, kjer je oslabel.

Danes popoldne in zvečer bo ozračje še bolj nevihtno, saj ga bosta dodatno labilizirala bližina vremenske motnje in močno junijsko sonce, ki bo poskrbelo za hiter dvig temperatur. Dopoldne neviht še ne bo, nad zahodno Slovenijo bo nastalo le nekaj kratkotrajnih ploh. Sicer bo prevladovalo deloma sončno vreme s temperaturami, ki se bodo že pred poldnevom približale 30 stopinjam Celzija, ponekod pa jih celo presegle. Soparno bo.

Burnejše vremensko dogajanje se pričakuje od sredine popoldneva naprej, ko bodo predvsem nad osrednjo Slovenijo začele nastajati močnejše nevihtne celice, ki bodo kasneje možne tudi drugod po državi. Najbolj verjetne bodo v severni in osrednji Sloveniji ter na Kočevskem, najmanj pa ob morju in v Prekmurju. Ponekod se bodo nevihte nadaljevale še v večerni čas. Njihovo pomikanje bo razmeroma počasno, dodatno pa jih bo ohranjala pri življenju z višino spreminjajoča smer vetrov. Ob nevihtah se lahko pojavijo močnejši sunki vetra, nalivi in toča, ki lahko prinesejo hiter porast hudourniških vodotokov.