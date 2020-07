V soboto nas čaka burno vremensko dogajanje

Po današnjem vročem dnevu s temperaturami do 34 stopinj Celzija bo že jutri k nam spet dotekal občutno hladnejši zrak. Fronta z nevihtami bo po današnjih izračunih meteoroloških modelov okoli 14. ure najprej zajela severovzhodne kraje, do večera pa bo prešla vso državo, pojasnjuje naš hišni prognostik Rok Nosan .

V soboto popoldne in zvečer bo ob prehodu hladne fronte nastalo nekaj močnejših neviht in krajevnih neurij.

A še pred jutrišnjim prehodom izrazite hladne fronte bo k nam danes dotekal še nekoliko toplejši zrak, tako da bomo marsikje izmerili najvišje letošnje temperature do zdaj. Na jugovzhodu se bo ogrelo do 34, morda kje v Beli krajini tudi do 35 stopinj Celzija. Drugod po Sloveniji pričakujemo okoli 32 stopinj Celzija.

In če bodo temperature danes za okoli 5 stopinj Celzija nad dolgoletnim povprečjem, bodo v dneh po prehodu hladne fronte za prav toliko pod povprečjem. V nedeljo, ponedeljek in zelo verjetno tudi še v torek bomo tako marsikje ob jutrih spet izmerili malo pod 10, ob popoldnevih pa malo nad 20 stopinj Celzija.

Čeprav se nam temperature, ki jih imamo letos, zdijo prenizke, podatki Agencije RS za okolje (Arso) kažejo drugače. Temperature zadnjih 30 dneh so bile namreč zelo blizu dolgotrajnega povprečja med letoma 1981 in 2010, v večjem delu Slovenije so ga celo presegle za dobre pol stopinje Celzija.

Kljub vsemu bi lahko rekli, da je letošnje poletje drugačno, saj več kot nekaj dni trajajočega suhega in vročega vremena še nismo imeli. Lahko bi rekli, da letošnje poletje v tem pogledu bolj spominja na poletja pred 30 in več leti, ko so bili vročinski valovi redki, kar nekaj let je minilo celo povsem brez njih.