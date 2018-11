Nov poskus škodovanja psom? Na Viču našli nastavljeno klobaso z žiletko

Lastnica je nevaren predmet najprej fotografirala, pobrala in pospravila v vrečko. O najdbi pa je takoj obvestila policijo.

"Klobaso z žiletko sem našla v parku ob Nanoški ulici na Viču, zraven je otroško igrišče, tako da je bilo nevarno tudi za otroke," nam je pojasnila Manca Perozzi , ki je na nastavljeno past naletela med sprehajanjem svojih dveh psov. Eden od psov je na travniku našel omenjeno klobaso, a je k sreči ni pojedel. "To ni nevarno le za pse. Kaj, če bi to prijel otrok?"

Policijska uprava Ljubljana nam je potrdila, da so v sredo prejeli obvestilo o tem dogodku. "Pri ogledu so policisti našli eno klobaso z vstavljeno žiletko. Do tega trenutka pa nismo prejeli nobene prijave, ki bi se nanašala na morebitno zaužitev takšne klobase in poškodovanje živali, ali morda poškodovanje osebe ob dotiku takšnega predmeta," so pojasnili na policiji.

In kako lahko policija sploh ukrepa? V konkretnem primeru policisti zadevo preiskujejo kot sum povzročitve splošne nevarnosti. "V kolikor pa bi žival takšen predmet zaužila, bi lahko govorili o kaznivem dejanju mučenja živali ali poškodovanju tuje stvari, vendar je potrebno vsak primer posebej preiskovati glede na nastale posledice in okoliščine dogodka," so še pojasnili ljubljanski policisti.

Takšni primeri niso osamljeni

Na območju PU Ljubljana so nam pojasnili, da posebne statistike o tem ne vodijo, da pa vsako leto prejmejo kakšno prijavo, ki se nanaša na odvržene nevarne snovi ali predmete v naravi, ki bi lahko bili nevarni za žival ob njenem zaužitju.

Lastnica Manca pa pravi, da to ni prvič, da je nekdo prav na tem območju Ljubljane nastavljal pasti psom. Kot pravi Manca, se je pred leti več kužkov zastrupilo zaradi nastavljene hrane, v katerem je bil skrit strup. Trije psi naj bi takrat umrli. Prav tako se podobno dogaja tudi v drugih delih Ljubljane, pa tudi po drugih krajih Slovenije, je opozorila. Prav zato se je odločila, da prek družbenih omrežij lastnike psov opozori na to.

Kaj lahko naredijo lastniki psov?

Policija lastnikom psov svetuje, da ravnajo preventivno in odgovorno. "Pse naj imajo vedno pod nadzorom in na povodcu (kar predvideva tudi Zakon o zaščiti živali), s čimer lahko preprečijo, da bi pes nenadzorovano zaužil kakšno odvrženo ali puščeno snov. Prav tako s tem preprečijo, da bi psu kakšna druga oseba ponudila neznano snov, ki bi jo pes pojedel," so zapisali.

Prav tako svetujejo, naj imajo ljudje pse pod nadzorom tudi v naravi. Opozorili so namreč, da se morajo lastniki živali zavedati, da lastniki vrtov, polj in vinogradov zaradi zatiranja škodljivcev prav tako nastavljajo strupe, ki jih lahko tudi psi zaužijejo.