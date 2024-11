Kratka ohladitev, morda kakšna snežinka, potem bo spet (pre)toplo

Še hladneje bo, čeprav so že zdaj temperature nekoliko pod dolgoletnim povprečjem. Mrzel zrak se seli k nam s Finske. "To pa se bo jutri hitro spuščalo proti srednji Evropi in nas v četrtek prešlo, ob prehodu tega hladnega zraka v višinah se bo v noči na četrtek pooblačilo in v četrtek zjutraj ni izključena kakšna snežinka tu in tam, a samo za oči, zapadlo prav gotovo ne bo nič," pojasni Brane Gregorčič iz agencije za okolje. Potem pa se bo spet otoplilo. "Temperature v prvi polovici prihodnjega tedna pa bodo spet nad povprečjem in žal so potem takšni bolj dolgoročni izgledi za zimsko obdobje," doda Gregorčič.