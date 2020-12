Spet se nam obeta pestro dogajanje: na Gorenjskem sneg do nižin

Naš hišni prognostik Rok Nosan pa znova napoveduje pestro vremensko dogajanje. Ponoči je namreč nad Genovskim zalivom znova nastal nov ciklon. Nad Jadransko morje in severno Italijo se bo pomaknila topla fronta in tu bodo tudi danes nastale nevihte. Močne padavine se bodo nato v pasovih pomikale nad naše kraje.

Na Gorenjskem popoldne močno sneženje vse do dolin

Zahodno Slovenijo bodo že dopoldne zajele manjše padavine. Te se bodo nato popoldne okrepile in razširile nad večji del države. V krajih ob vzhodni meji bo dežja malo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bodo padavine kar obilne. Sprva bo snežilo do nadmorske višine okoli 600 metrov, potem pa se bo meja sneženja zaradi manjše otoplitve, ki jo bo v višine prinesel južni veter, v večjem delu države dvignila na okoli 1000 metrov. Otoplitev pa ne bo dosegla zahodnega dela Gorenjske, kjer bo popoldne marsikje močno snežilo vse do dolin. Na Bohinjskem in na območju Rateč in Kranjske Gore lahko do poznega večera zapade več kot četrt metra snega, sneženje pa se bo v teh krajih nadaljevalo tudi ponoči.