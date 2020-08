Spet se nam obeta vremensko pester dan

Kot je ob poletnih nevihtah že stalnica, se bodo tudi tokrat pojavljale velike razlike v časovni in prostorski razporeditvi padavin. Na določeni lokaciji bo padalo največ dve uri in se bo potem dogajanje preselilo drugam. Seveda bodo vmes tudi območja, ki bodo dobila le nekaj kapelj ali pa bo ostalo celo povsem suho, spet drugje pa bo v kratkem času padla zelo velika količina dežja, ki bo lahko povzročila razlivanja manjših vodotokov in hudournikov.

Glede na zadnje izračune meteoroloških modelov nas bodo padavine dosegle v dveh valovih. Popoldne bodo nevihte z nalivi najprej zajele Gorenjsko in osrednjo Slovenijo ter se nato od tu pomikale proti vzhodu. Drugi val neviht nas bo iznad sosednje Italije predvidoma dosegel v prvem delu noči na soboto, ko bo večja možnost za krajevne nalive in močne sunke vetra tudi na Primorskem.

Po podatkih Agencije RS za okolje so danes ponoči narasle reke v Prekmurju in v porečju zgornje Soče. Večinoma so narasle do srednjih pretokov, posamezne tudi do velikih. Srednje pretoke imajo še reke v porečju Savinje, Mura in Drava. Posamezne reke v jugozahodnem delu države imajo sušne pretoke. Danes se bo vodnatost rek sprva zmanjševala, popoldan in v noči na soboto pa ob krajevnih močnejših padavinah lahko močneje narastejo predvsem manjši hudourniški vodotoki v več delih države. Ob tem so možna tudi razlivanja.

Spomnimo sicer, da je sinoči območja občin Celje, Maribor in Slovenj Gradec zajelo neurje z močnimi nalivi motrenih voda in vetra. Iz Uprave RS za zaščito in reševanje so sporočili, da so zabeležili skupno 14 dogodkov, aktiviranih je bilo devet gasilskih enot, največ dela pa so imeli gasilci iz Slovenj Gradca. Odstranili so osem dreves, ki so se podrla na cestišča, telekomunikacijski kabel in na bazen. Iz dveh objektov so črpali meteorne vode, zaradi udara strele pa je zagorela električna omara v Muti, v Radljah ob Dravi pa je strela udarila v stanovanjsko hišo, kjer pa do požara ni prišlo. Na območju Dravograda je bilo brez električne energije 120 odjemalcev.