Spet se potegujemo za naziv najboljšega portala v regiji

Pravila glasovanja so tokrat nekoliko spremenili. Izbirati je mogoče le med 20 portali, ki jim njihovi strokovnjaki priznavajo dovolj visoke profesionalne standarde. Ponosni smo, da je med njimi tudi naš 24ur.com, ki je bil že trikrat doslej okronan za najboljšega v regiji. Do laskavega naziva ste nam pomagali tudi vi, naši zvesti bralci, in tokrat vas spet prosimo za vaš glas.

Media daily, prvi regionalni in specializirani portal za medije v jugovzhodni Evropi, do konca novembra izbira najboljši medijski portal v regiji.

Glasovanje že poteka, zaključi pa se 30. novembra ob 23.59. Glasovi uporabnikov predstavljajo 30 odstotkov končne ocene, 70 odstotkov pa prispeva osemčlanska strokovna žirija, v kateri sedijo medijski strokovnjaki iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Makedonije.

24ur.com že od leta 1999 sooblikuje slovensko medijsko pokrajino in je prva izbira več kot polovice slovenskih spletnih uporabnikov, kar nas spodbuja, da vsak dan dajemo vse od sebe. V povprečju dosegamo več kot 900.000 unikatnih uporabnikov, tudi dnevne številne niso majhne. Vse to kaže, da delamo pravilno, da so politična neodvisnost, hitrost in komunikacija z bralci glavni za uspeh.

Po dveh "koronskih" letih, ko smo se trudili za vas pridobiti točne in hitre informacije o ukrepih, ki so se precej spreminjali, nas je leto 2022 postavilo pred nove izzive. Na mejah Evropske unije se je razplamtela vojna. V prvih tednih po ruskem napadu na Ukrajino so naši novinarji za računalniki vztrajali tudi ponoči, tudi danes pa se trudimo, da bi sveže informacije čim prej prišle do vas. Slovenija se, skupaj z Evropo in svetom, sooča z energetsko krizo, tudi o tem poročamo. Za nami so že tri volilne nedelje, tri nas še čakajo. Dobili smo novo vlado in novo predsednico. Poleti smo pisali o zgodovinski suši in požarih, kakršnih ne pomnijo niti najstarejši med nami, naše športnike pa smo spremljali na svetovnem prvenstvu v odbojki in evropskem v košarki. Bili smo z njimi, ko so se potili na igrišču, in z navijači, ki so se potili ob njem. Pozabili nismo niti na lahkotnejše vsebine, novost letošnje jeseni je spletna oddaja Sanjski moški: Osebno, s katero smo z dodatnimi vsebinami nadgradili priljubljeni resničnostni šov.

Na 24ur.com se z ekipo predanih novinarjev trudimo za hitre, preverjene in verodostojne novice, ki jih, če je le mogoče, opremimo tudi z videi in fotografijami naših fotografov, za katere lahko brez pomislekov trdimo, da so med najboljšimi v poslu, ki ga opravljajo.

Hvala vsem, ki ste z nami in nas berete – mi smo tukaj za vse vas in se dnevno trudimo postati še boljši.