Spet se v laseh nosijo lahkotni valovi: Evo, kako jih naredite doma, brez truda in veliko časa

Trendi oblikovanja in barvanja las v zadnjih letih se precej hitro spreminjajo. Letos zelo priljubljeni postajajo pastelni balayage, tako imenovani chunky prameni, toni ledu, cimet, jajčevci ... bolj drzno, tem bolje.

Toda eno se ne spremeni: ne glede na barvo, ne glede ali so lasje kratki, dolgi do ramen ali dolgi, kodri nikoli ne gredo iz mode, tudi če gre za kratke lase. Ni treba več česati naravnost naprej, kot pred nekaj leti. Kratki, valoviti lasje, vključno s frufrujem, so videti tako nonšalantno cool. Če z naravno skodranimi lasmi nimate sreče, vztrajna priljubljenost kodrov pomeni tudi vztrajno iskanje kakovostne naprave za kodranje las. Toda to iskanje bi se lahko končalo zdaj, ker je tudi na naš trg prispela Glape, večnamenska krtača za oblikovanje las.

icon-expand Glape krtača za oblikovanje las FOTO: Arhiv ponudnika

Električna krtača namesto navijalk in likalnikov las Z razvojem tehnologije in izdelkov za nego in oblikovanje postaja tudi naša kopalnica bolj polna. Velik sušilec za lase z različnimi nastavki, krtače, navijalke, nastavki za ravnanje ... in še negovalna sredstva, raje ne začnemo ... Glape krtača bi vas morda zanimala, saj nadomešča več izdelkov. Z njo v enem izdelku dobite krtačo, likalnik in kodralnik. Vsi vemo, da najlepše kodre dobimo z navadno krtačo in sušilcem, vendar le, če vemo, kako to narediti na pravi način. Prednost te krtače je, da ne potrebujete sušilca ​, znanja in izkušenj. Toplota prihaja iz same naprave, pramene pa morate samo oviti okoli naprave za mehke, romantične valove. Ko želite ravne lase, je potrebno samo krtačo voditi od korenin proti konicam. Kratko česanje z Glape krtačo bo vašim lasem dalo svežino in živahnost, lasje pa bodo lepo "urejeni" za urejen videz.

Različne temperature oblikovanja glede na tip las Zgornja plast Glape keramičnih ščetin ščiti lase pred neželenimi učinki segrevanja. Notranja plast lahko doseže do 210 ° C, vendar to ne pomeni, da za oblikovanje las potrebujete vseh 210 stopinj. Različni tipi las zahtevajo tudi različne temperature oblikovanja, tako kot vrsto kodrov, ki jih želite doseči. Glape krtača za oblikovanje las ima kar šest nastavitev temperature. • 210 ° C za debelejše, valovite ali kodraste lase • 190 ° C za debelejše, valovite ali kodraste lase • 175 ° C za rahlo skodrane lase • 160 ° C za rahlo skodrane lase • 145 ° C za barvane lase • 110 ° C za tanke lase Izberite temperaturo glede na tip las ali vrsto kodrov, ki jih želite doseči. Vendar ne pozabite, da so tanki lasje najprimernejši za lažje valove, ki jim bodo dali volumen. Na primer na takšnih laseh lahko dosežete tudi velike kodre, a verjetno z večjo škodo, ki jo boste videli šele kasneje.

Najpomembnejši trend pri oblikovanju las 2021. Čeprav govorimo o trendih, je pa pomembno omeniti, da pravzaprav nikoli ne gre iz mode le en trend - zdravi lasje. Še vedno se zdi, da je treba nenehno opozarjati, kako pomembno je skrbeti za svoje lase. Izberite torej naprave, ki vam las ne zažgejo in iz njih ne črpajo vlage, saj bodo videti suhi in šibki, ne glede na to, da uporabljate kakovostne negovalne izdelke. Glape krtača za oblikovanje ima visoko temperaturno območje zaradi povečanega sijaja in zadrževanja naravne vlage las. Lasje zunaj in znotraj ščiti pred pregrevanjem, zato lahko vedno nastavite temperaturo, ki je optimalna za vaše lase.

