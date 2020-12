Spet težave v spletnih učilnicah, tokrat z računalniki Apple

Šolanje na daljavo oziroma od doma teče že drugi mesec in šolarji vedno bolj pogrešajo druženje z vrstniki in pristni stik z učitelji. Izoliranost povečuje njihove stiske, še težje pa je tistim, ki se pri šolanju na daljavo srečujejo še s težavami pri uporabi spletnih učilnic. Na nas se je namreč obrnil bralec, ki pravi, da ima njegov otrok pri šolanju na daljavo težave. Uporablja računalnik Apple in pravi, da nekaterih datotek ne more oddati, kljub temu, da so naložene, spet drugih pa ne more shraniti, ker pride do napake.

Na Arnes smo vprašali, ali so zaznali morebitne težave pri uporabi računalnikov Apple v njihovem spletnem okolju? Kot pojasnjujejo, občasno res zaznajo težave z brskalnikom Safari, ampak bolj v videokonferencah. Skrbnik spletnih učilnic pa je povedal, da lahko pride do omenjenih težav, ker pa gre za precej eksotičen problem, skušajo od razvijalcev platforme dobiti odgovor, v kakšnih okoliščinah se to zgodi.