Pričeska iz 80. let znova v modi: lase si kodrajo tudi moški
V zadnjih letih se je v modo vrnila vsem dobro poznana pričeska iz 80. let - trajna. Ta pričeska pa sicer ni rezervirana zgolj za ženske; lase si namreč čedalje pogosteje kodrajo tudi moški. Trendu kodraste pričeske sledi tudi član zasedbe Firbci, ki pravi, da se je štiriurno sedenje pri frizerki več kot obrestovalo.
