Slovenija

Pričeska iz 80. let znova v modi: lase si kodrajo tudi moški

Ljubljana, 11. 09. 2025 19.26 | Posodobljeno pred 1 uro

Maja Jakše
V zadnjih letih se je v modo vrnila vsem dobro poznana pričeska iz 80. let - trajna. Ta pričeska pa sicer ni rezervirana zgolj za ženske; lase si namreč čedalje pogosteje kodrajo tudi moški. Trendu kodraste pričeske sledi tudi član zasedbe Firbci, ki pravi, da se je štiriurno sedenje pri frizerki več kot obrestovalo.

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pravica.
11. 09. 2025 20.34
Torej si jih več ne likajo. Kam gremo.....
ODGOVORI
0 0
rcarlos
11. 09. 2025 20.30
+1
4 ure pr frizerju? :D ... Pa to morš bit mal topli majkemi... Men je že tistih 20 min preveč ko kr neki prčka :D ... Postriži pa gremo dalje :D
ODGOVORI
1 0
galeon
11. 09. 2025 20.18
+2
Blablabla. Že ženska za trajno ne sedi pri frizerju več kot 4 ure, pa bo ta mulc s par laski.
ODGOVORI
2 0
Anion6anion
11. 09. 2025 20.15
+2
Omg . Neeee
ODGOVORI
2 0
Lion90
11. 09. 2025 20.01
+4
Hahaha propad civilizacije
ODGOVORI
4 0
JanezNovak13
11. 09. 2025 19.57
+4
Film 'Poletje v školjki' se prikrade v spomin.
ODGOVORI
4 0
Watchy
11. 09. 2025 19.49
+6
Kaka frizura ko bacek jon...Pust si dolge al pa pejd na 0. Sam tak pa res ne moreš bit.
ODGOVORI
7 1
bb5a
11. 09. 2025 19.48
+8
Brokoli pa to...
ODGOVORI
8 0
