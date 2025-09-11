Pričeska iz 80. let znova v modi: lase si kodrajo tudi moški

V zadnjih letih se je v modo vrnila vsem dobro poznana pričeska iz 80. let - trajna. Ta pričeska pa sicer ni rezervirana zgolj za ženske; lase si namreč čedalje pogosteje kodrajo tudi moški. Trendu kodraste pričeske sledi tudi član zasedbe Firbci, ki pravi, da se je štiriurno sedenje pri frizerki več kot obrestovalo.