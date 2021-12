Spider-Man se vrača, in to v velikem slogu!

Poleg Toma Hollanda v filmu igrajo še Zendaya v vlogi Petrove punce MJ, pa še Benedict Cumberbatch kot Doktor Strange, oskarjevca Marisa Tomei kot teta May in J.K. Simmons kot Jonah Jameson ter Benedict Wong in Jon Favreau. Vsi so se doslej pojavili v vsaj enem filmu iz Marvelovega sveta, vendar je šel SPIDER-MAN: NI POTI DOMOV še korak dlje, saj so se med igralsko zasedbo kot seveda med samimi liki filma znašli tudi Willem Dafoe, Alfred Molina in Jamie Foxx, ki so v prejšnjih filmih o superjunaku Spider-Manu igrali glavne negativce. Dafoe je bil Norman Osborn oz. Zeleni škrat v prvem Spider-Manu iz leta 2002, v katerem je naslovnega junaka igral Tobey Maguire; Alfred Molina je bil Otto Octavius oz. Doktor Octopus v Spider-Manu 2 iz leta 2004, Jamie Foxx pa je bil Max Dillon oz. Electro v filmu Neverjetni Spider-Man 2 iz leta 2014 z Andrewem Garfieldom v glavni vlogi.

Že po igralski zasedbi je torej jasno, zakaj je SPIDER-MAN: NI POTI DOMOV Marvelov film, ki je vzbudil največ pričakovanja po uspešnici Maščevalci: Zaključek.To vsekakor potrjuje tudi dejstvo, da je prvi napovednik za ta film takoj po objavi porušil rekord po številu ogledov filmskega napovednika.V prvih štiriindvajsetih urah po objavi je napovednik filma SPIDER-MAN: NI POTI DOMOV po vsem svetu namreč zabeležil več kot 355 milijonov ogledov in s tem podrl rekord napovednika za film Maščevalci: Zaključek.