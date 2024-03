Spirit in gospodarsko ministrstvo tožbo Sija zoper Spirita še preučujeta

Javna agencija Spirit Slovenija ter ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport odločitev Upravnega sodišča v tožbi Sija zoper Spirit še preučujeta. Poudarili so, da sodba še ni pravnomočna.

OGLAS

Kot so v odzivu za STA navedli v agenciji in na ministrstvu, sodbe in morebitnih nadaljnjih korakov za zaščito javnih sredstev še ne morejo komentirati. Upravno sodišče je Javni agenciji RS za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (Spirit Slovenija) naložilo izplačilo vseh zamrznjenih obrokov državne pomoči zaradi visokih cen energentov družbi Sij Ravne Systems skupaj z zamudnimi obrestmi. Kot so v torek sporočili iz skupine Sij, za zadržanje izplačil po mnenju sodišča namreč ni imela pravne podlage. Sodišče je po navedbah skupine Sij, del katere je tudi družba Sij Ravne Systems, razsodilo, da agencija Spirit ni sledila zakonski ureditvi, kršila je z ustavo zagotovljene pravice in ni z ničemer pojasnila razlogov za takšno ravnanje. "Prav tako je ugotovilo, da takšno ravnanje predstavlja zlorabo oblasti, izkoriščanje položaja nadrejenosti organa nad položajem stranke in prekomerno rabo oblasti," so zapisali.

Sij FOTO: Irena Herak icon-expand

Poudarili so, da je bila državna pomoč namenjena vsem družbam, ki so utrpele veliko razliko v cenah energentov, ne glede na njihovo premoženje ali finančno stanje. "Do pomoči je posamezna družba upravičena zaradi razlike v cenah energentov, ta pa je v primeru družb skupine Sij glede na podatke nesporna," so navedli. V skupini pričakujejo enake razsodbe tudi v primerih tožb družb Sij Acroni, Sij Metal Ravne in Sij ZIP Center, saj po njihovih navedbah obravnavajo enako dejansko in pravno stanje kot v primeru Sij Ravne Sy s tems. Spor izhaja iz sklepa vlade junija lani. Ta je po tistem, ko je krovna družba jeklarske skupine lastnikom, med katerimi je s 25 odstotki tudi država, izplačala 5,8 milijona evrov dividend, ob tem pa je skupščina Sija potrdila tudi za okoli 20 milijonov evrov nagrad poslovodstvu Sija, odločila, da je bilo to v nasprotju z namenom zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, sprejetega konec leta 2022.