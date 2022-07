Splav kot temeljna človekova pravica v EU?

V resoluciji o odločitvi vrhovnega sodišča ZDA o odpravi pravice do splava in potrebi po zaščiti pravice do splava in zdravja žensk, tudi v EU pozivajo k vključitvi pravice do splava v Listino EU o temeljnih pravicah, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Obsodili so tudi nedavno odločitev vrhovnega sodišča ZDA, ki je odločanje o pravici do splava vrnilo v roke zveznih držav, ki lahko sedaj uvedejo prepoved splava.

Svetu bi bilo treba predložiti predlog za spremembo 7. člena listine, s katero bi dodali, da "ima vsakdo pravico do varnega in zakonitega splava" . Evropski poslanci pričakujejo, da se bo Evropski svet sestal in razpravljal o konvenciji za revizijo pogodb EU, kot je že navedel v svoji resoluciji 9. junija, so dodali.

V resoluciji izražajo popolno solidarnost in podporo ženskam v ZDA in tistim, ki sodelujejo pri zagotavljanju in spodbujanju pravice in dostopa do zakonite in varne pomoči pri splavu v tako težkih okoliščinah. Pozivajo ameriški kongres, naj sprejme predlog zakona, ki bo zaščitil pravico do splava na zvezni ravni.

Zaskrbljeni so tudi zaradi morebitnega porasta financiranja skupin, ki nasprotujejo enakopravnosti spolov in pravici do možnosti izbire po svetu, tudi v Evropi. Pozivajo države članice EU, naj dekriminalizirajo splav ter odpravijo vse pravne, finančne, socialne in praktične omejitve, ki še vedno omejujejo dostop do umetne prekinitve nosečnosti v nekaterih državah članicah.