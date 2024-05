Dostopen splav: milijon izjav o podpori želijo zbrati do evropskih volitev

"Nam se zdi predvsem pomembno, da pred volitvami jasno povejo, za čem stojijo. Zelo pogosto se zgodi, da na skrajni desnici obljubljajo, da ne bodo napadali splava. Recimo Georgia Meloni je to govorila v predvolilni kampanji, zdaj pa je sprejela enega najbolj groznih zakonov. Tako da mi jih bomo stisnili in zahtevali, da odgovorijo na ta vprašanja," pravi Nika Kovač , direktorica Inštituta 8. marec.

250.000 podpisov je zbranih, torej ena četrtina, in sami so si zadali, da bodo kar v prihodnjih treh tednih zbrali še več kot 700.000 podpisov. Odziv v Sloveniji je dober, pravijo pri inštitutu, pozornost bodo zdaj usmerili v tujino, danes v Madrid.

Pobudo so pri nas podprle vse koalicijske stranke, medtem ko je na desnici prvak SDS na spletu namigoval, da v predvolilnem času splav izkoriščajo v politične namene. "Nihče tukaj ničesar ne izkorišča. Splav je pač osnovna človekova pravica, za katero se je treba postaviti," je povedala Kovačeva. "Za nas je pomembno, da te stvari zberemo hitro in da se do tega opredelimo. Če pa imajo oni težave s tem, da smo po ulicah mest in vasi po celi Evropi in govorimo o tem, da je nesprejemljivo, da ženske na Malti hodijo v zapor, ker delajo splav ali da na Poljskem umirajo mlade mame, ker v bolnišnici ne opravijo postopkov, je pa to njihov problem," je pripomnila.